Alias “Román”, sucesor de “Ramiro” en disidencias de “Mordisco”, fue capturado en Antioquia

El hombre iba a tomar al mando del frente 18 de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La línea de mando en el frente 18 de las disidencias de las Farc al mano de alias “Iván Mordisco” sigue sin consolidarse por las constantes operaciones militares en Antioquia. El pasado 10 de marzo se conoció que Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, jefe de esa estructura, murió durante un bombardeo y un posterior asalto aéreo zona rural de Ituango (Antioquia). Ahora, quien pretendía ser su sucesor, fue capturado por las autoridades en esa misma zona.

Se trata de alias “Román Trescodos”, un hombre con más de 15 años de trayectoria criminal. Las autoridades le atribuyen a esta persona desplazamientos forzados, secuestros, cobros extorsivos y acciones terroristas contra la fuerza pública. También, es señalado de la activación de un artefacto explosivo improvisado por el que murieron tres uniformados en abril de 2022, en Ituango.

La operación que permitió la captura de alias “Román” fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 10, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía. En la misma ofensiva militar fueron capturados otros tres presuntos integrantes de esta estructura criminal, señalados de diversos delitos en la región. También, fueron recuperados dos menores de edad y se incautaron armas y municiones que serían para adelantar acciones contra la población civil y la los uniformados.

Otro de los capturados es alias “Manteco”, quien al parecer habría sido enviado con cerca de COP 800 millones por alias “Iván Mordisco”, desde el Cauca, para fortalecer la Estructura 18 en el norte antioqueño. Esta persona, dice la fuerza pública, era uno de los más buscados en el país y por él se ofrecía una recompensa de hasta COP 300 millones para quien diera información que permitiera dar con su paradero.

En el caso de alias “Manteco”, quien presumía en sus redes sociales armas, estupefacientes, drones y dinero, utilizaba las plataformas digitales para intentar convencer a los jóvenes de unirse a las filas de este grupo armado ilegal. Este hombre hacía parte del frente Carlos Patiño, que tiene injerencia en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y Patía, en el Cauca.

Asimismo, es señalado de dirigir el entrenamiento de nuevos integrantes y de coordinar comisiones contra el Ejército. Dentro de la operación también fue capturada alias “Liney”, supuesta enfermera del grupo armado; incluso, dicen las autoridades, “llegó a ser la enfermera de confianza de alias Ramiro”.

Además de las capturas, fueron incautados cuatro fusiles, cinco pistolas, 26 proveedores, más de 2000 cartuchos de diferentes calibres, siete radios de comunicaciones, seis teléfonos celulares, explosivos y material de intendencia, todo puesto a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con las cifras de la fuerza pública, en el último mes, han muerto en operaciones siete integrantes de este grupo armado, cinco personas han sido capturas, cuatro se han sometido a la justicia y tres menores de edad han sido recuperados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.