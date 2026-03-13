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Capturan en Bogotá a alias “José”, hermano de “Iván Mordisco” de las disidencias de las Farc

En menos de una semana, las autoridades capturaron a tres hermanos de alias “Iván Mordisco”. El más reciente es José Manuel Vera Fernández, alias “José”, detenido en Bogotá y señalado de participar en homicidios contra firmantes del acuerdo de paz.

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Redacción Judicial
13 de marzo de 2026 - 07:25 p. m.
Con la captura de alias “José”, ya son tres los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc detenidos en menos de una semana.
Con la captura de alias “José”, ya son tres los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc detenidos en menos de una semana.
Foto: Policí
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José Manuel Vera Fernández, alias “José”, hermano de alias “Iván Mordisco”, líder de las disidencias de las Farc, fue capturado en la mañana de este viernes 13 de marzo en la ciudad de Bogotá. El hombre era buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, alias “José” era señalado como dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz, así como de otras acciones violentas ejecutadas por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

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El hombre fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, el capturado estaría vinculado con la administración de varios inmuebles en el departamento de Cundinamarca.

Estos inmuebles, presuntamente, “eran utilizados por integrantes de la organización para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus miembros”. Alias “José” es el tercer hermano de “Iván Mordisco” capturado en menos de una semana.

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El pasado 8 de marzo, la Policía confirmó la captura de Juan Gabriel Vera Fernández, alias “Jota”, detenido en el municipio de Falan (Tolima). Asimismo, el 9 de marzo, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, otro de los hermanos de alias “Iván Mordisco”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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