Capturan en Bogotá a alias “José”, hermano de “Iván Mordisco” de las disidencias de las Farc

Con la captura de alias “José”, ya son tres los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc detenidos en menos de una semana. Foto: Policí

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José Manuel Vera Fernández, alias “José”, hermano de alias “Iván Mordisco”, líder de las disidencias de las Farc, fue capturado en la mañana de este viernes 13 de marzo en la ciudad de Bogotá. El hombre era buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, alias “José” era señalado como dinamizador de homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz, así como de otras acciones violentas ejecutadas por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

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El hombre fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, el capturado estaría vinculado con la administración de varios inmuebles en el departamento de Cundinamarca.

¡𝗘𝗡 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗜𝗩𝗔́𝗡 𝗠𝗢𝗥𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢’!



No existe escondite ni apellido que esté por encima de la ley. Quienes siembran violencia en el país terminarán respondiendo ante la justicia.



En Bogotá,… pic.twitter.com/UkVylaYHjW — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 13, 2026

Estos inmuebles, presuntamente, “eran utilizados por integrantes de la organización para la planeación de actividades delictivas y el resguardo de sus miembros”. Alias “José” es el tercer hermano de “Iván Mordisco” capturado en menos de una semana.

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El pasado 8 de marzo, la Policía confirmó la captura de Juan Gabriel Vera Fernández, alias “Jota”, detenido en el municipio de Falan (Tolima). Asimismo, el 9 de marzo, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Vera Fernández, alias “Conejo”, otro de los hermanos de alias “Iván Mordisco”.

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