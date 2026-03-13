Muere alias “Samuel”, jefe financiero de disidencias de “Iván Mordisco”, en Vichada

Alias "Samuel" tenía órdenes de captura por homicidio, extorsión y concierto para delinquir agravado. Foto: Fuerzas Militares

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Las autoridades confirmaron la muerte de alias “Samuel”, jefe de la comisión de finanzas “Santiago Lozada” del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Según indicaron las Fuerzas Militares, la operación se llevó a cabo en el municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada.

Alias “Samuel” estaría vinculado con actividades ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, que, según las autoridades, serían las principales “fuentes de financiamiento de esta estructura criminal que delinque en los departamentos de Meta, Vichada, Guainía y Guaviare”.

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El hombre también habría estado vinculado con varios hechos terroristas, como el ataque contra la Armada Nacional en 2020 en Cumaribo (Vichada), que dejó como saldo dos militares asesinados y dos más heridos. Asimismo, el general Erick Rodríguez Aparicio, segundo comandante del Ejército, señaló: “Este sujeto, que delinquía desde el año 2014 en la organización terrorista, tenía órdenes de captura por homicidio, extorsión y concierto para delinquir agravado”.

Además, según las Fuerzas Militares, alias “Samuel” participó en el asesinato de campesinos en la vereda La Paz, en el municipio de El Retorno (Guaviare), en 2022. Un año despúes, el disidente habría ordenado el incremento de acciones terroristas contra unidades militares en el departamento de Guaviare.

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Las autoridades señalaron que durante la operación militar también murió otro integrante de las disidencias al mando de “Iván Mordisco”, quien hacía parte del cordón de seguridad. En el operativo se incautó material de guerra, de comunicaciones y de transporte, elementos utilizados por esta organización para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

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