Alrededor de 300 familias están confinadas por combates entre Eln y disidencias en Buenaventura

En un comunicado que se le atribuye al grupo armado ELN, se informó sobre dichos combates contra las disidencias de las Farc. Foto: Bombardeo a ELN - AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aproximadamente 300 familias están confinadas en la zona rural del Bajo Calima, en Buenaventura (Valle del Cauca) por enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con las autoridades de la zona, los dos grupos armados, se disputan el control.

Según la Personería de Buenaventura (Valle del Cauca) los “fuertes enfrentamientos que se desarrollan en el sector del Bajo Calima” han llevado a que estas familias no puedan ni siquiera salir de la zona.

Las recientes disputas son, específicamente, entre integrantes el Eln y miembros del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Dichos combates fueron confirmados a través de un comunicado atribuido al propio Eln.

Lea: Nuevo ataque contra el Inpec: guardia fue herido en Cartagena

En el documento del grupo armado se lee: “estos bandidos paramilitares han venido haciendo presencia en este corregimiento, en connivencia con la fuerza pública, secuestrando lanchas de pasajeros, matando y amenazando a los pobladores de este lugar.”

Aunque las disputas se conocieron este 9 de octubre, el comunicado señala que habrían comenzado el pasado 8 de octubre.

En esta misma zona, el pasado 17 de mayo, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, aseguró que, en el mismo municipio del Bajo Calima, más de 4.000 personas permanecieron confinadas como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado entre el Eln y el Clan del Golfo.

Le puede interesar: Explosión de carro bomba dejó una mujer herida en corregimiento de El Tambo (Cauca)

“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias durante Semana Santa, homicidios selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes”, indicó la defensora.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.