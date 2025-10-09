Logo El Espectador
Judicial

Alrededor de 300 familias están confinadas por combates entre Eln y disidencias en Buenaventura

Según el propio grupo armado, los enfrentamientos iniciaron el pasado 8 de octubre. La personería de Buenaventura alertó del confinamiento por disputas de territorio. Esto se sabe hasta ahora.

Redacción Judicial
09 de octubre de 2025 - 06:59 p. m.
En un comunicado que se le atribuye al grupo armado ELN, se informó sobre dichos combates contra las disidencias de las Farc.
En un comunicado que se le atribuye al grupo armado ELN, se informó sobre dichos combates contra las disidencias de las Farc.
Foto: Bombardeo a ELN - AFP
Aproximadamente 300 familias están confinadas en la zona rural del Bajo Calima, en Buenaventura (Valle del Cauca) por enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con las autoridades de la zona, los dos grupos armados, se disputan el control.

Según la Personería de Buenaventura (Valle del Cauca) los “fuertes enfrentamientos que se desarrollan en el sector del Bajo Calima” han llevado a que estas familias no puedan ni siquiera salir de la zona.

Las recientes disputas son, específicamente, entre integrantes el Eln y miembros del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Dichos combates fueron confirmados a través de un comunicado atribuido al propio Eln.

En el documento del grupo armado se lee: “estos bandidos paramilitares han venido haciendo presencia en este corregimiento, en connivencia con la fuerza pública, secuestrando lanchas de pasajeros, matando y amenazando a los pobladores de este lugar.”

Aunque las disputas se conocieron este 9 de octubre, el comunicado señala que habrían comenzado el pasado 8 de octubre.

En esta misma zona, el pasado 17 de mayo, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, aseguró que, en el mismo municipio del Bajo Calima, más de 4.000 personas permanecieron confinadas como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado entre el Eln y el Clan del Golfo.

“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias durante Semana Santa, homicidios selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes”, indicó la defensora.

Por Redacción Judicial

