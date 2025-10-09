Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Nuevo ataque contra el Inpec: guardia fue herido en Cartagena

El hombre, identificado como Juan Camilo Palacios Figueredo, fue atacado en Cartagena, Bolívar. Las autoridades informaron que fue trasladado a la Clínica San Fernando, donde permanece bajo supervisión médica.

Redacción Judicial
09 de octubre de 2025 - 02:30 p. m.
El hombre, identificado como el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo, fue atacado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la ciudad de Cartagena (Bolívar).
El hombre, identificado como el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo, fue atacado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la ciudad de Cartagena (Bolívar).
Foto: Inpec
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), confirmó en redes sociales un nuevo ataque sicarial contra un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según informó el presidente de la UTP, el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue atacado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la ciudad de Cartagena (Bolívar).

Vínculos relacionados

Explosión de carro bomba dejó una mujer herida en corregimiento de El Tambo (Cauca)
Las exigencias de justicia y testimonios de las víctimas de falsos positivos en Casanare
ONU denuncia secuestro de misión médica en La Plata (Huila)

Las autoridades señalaron que el hombre fue trasladado a la Clínica San Fernando, donde se encuentra bajo supervisión médica. “No termina este panorama de masacre sistemática contra los trabajadores penitenciarios”, aseveró Óscar Robayo.

Otros atentados contra el Inpec

El pasado 7 de octubre fue asesinado en Cali (Valle del Cauca) el dragoneante Jimmy Flores Salazar, cuando se movilizaba en un vehículo particular. Según el reporte preliminar, varios hombres lo habrían interceptado y disparado en repetidas ocasiones.

Lea: Tribunal Superior de Bogotá confirmó sanción de siete años contra menor que asesinó a Miguel Uribe

El cuerpo del funcionario quedó dentro del vehículo con múltiples heridas de bala. El dragoneante acababa de salir de su turno en la cárcel de mediana seguridad de Villahermosa.

Asimismo, el pasado 3 de octubre, cuatro funcionarios del Inpec resultaron heridos en un presunto ataque sicarial al frente de la cárcel La Modelo de Bogotá. Según informaron las autoridades, el ataque habría sido perpetrado por cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de los dragoneantes falleció debido a la gravedad de sus heridas y los otros tres siguen recibiendo atención médica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Inpec

Atentados contra el Inpec

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Cartagena

Bolívar

Juan Camilo Palacios Figueredo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.