Andrés Escobar será imputado por disparar contra manifestantes en el paro nacional

Andrés Escobar asegura ser empresario y especialista en publicidad y producción audiovisual.

El empresario Rafael Andrés Escobar González será vinculado formalmente a una investigación penal. El abogado Elmer Montaña, quien lo denunció por disparar contra manifestantes durante el paro nacional, reveló que Escobar será imputado en compañía de otras 16 personas, entre ellos civiles y policías, por la arremetida armada contra manifestantes y miembros de la Minga Indígena en inmediaciones del sector Ciudad Jardín de Cali. Los hechos datan de mayo pasado, en pleno paro nacional.

Antecedentes: Citan a interrogatorio a Andrés Escobar por presunto ataque a manifestantes en Cali

“Esta citación es muy importante en lo que respecta a hacer frente a estas acciones neo-paramilitares en la ciudad de Cali, que lamentablemente tienen el apoyo de un sector de la sociedad”, le dijo Montaña a El Espectador. Según le notificaron al abogado, las 17 personas a imputar serán procesadas por los delitos de amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

De acuerdo con la notificación, se requirió a la defensora del Pueblo de la Regional Valle, para que designe un abogado público a Escobar y a los otros investigados. Una fuente cercana al caso le dijo a este diario que la fecha de la imputación depende de un juez de la región. Montaña, aunque reconoció el trabajo de la Fiscalía, lamentó que al parecer no hubiese solicitado audiencia de medida de aseguramiento. El abogado cree que los delitos son de tal gravedad que pueden enfrentar el proceso en prisión. Prometió solicitar la medida.

En contexto: Así van las investigaciones por civiles armados en Cali: más allá de Andrés Escobar

Importante que la @FiscaliaCol haya citado a imputación de cargos a Andrés Escobar y su combo y que además haya imputado cargos a oficiales de la policía de Cali por homicidios cometidos en la protesta social, pero solicitamos un trato igual para los Jovenes de 1a Linea. pic.twitter.com/eWwZFOTymL — Elmer José Montaña G (@elmermontana) December 2, 2021

Andrés Escobar, quien trabaja en una empresa de publicidad, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía el pasado 1 de junio. Fue identificado plenamente como uno de los civiles que atacó a manifestantes en inmediaciones de la Universidad del Valle. Después de ser reconocido, Escobar explicó públicamente que el arma que usó era traumática o de fogueo. Enseñó en un video el arma que, según él, era menos letal. Sin embargo, hace una semana 404 Productora, en el documental “Cali: todos gritan”, reveló una foto inédita del arma que usó Escobar, la cual no coincide con la que enseñó en redes sociales.

“A simples rasgos y sin necesidad de ser experto en armas se puede evidenciar una notoria diferencia en las armas, siendo el proveedor el detalle que más salta a la vista. El arma que Escobar tiene en sus manos, es un arma con proveedor extendido color negra. Mientras en comparativa con la que muestra en su video, la otra arma tiene un cargador sencillo y es gris”, se señala en el documental. El abogado Sebastián Caballero, otro de los denunciantes, explicó que Escobar podría ser penalizado, pues habría entregado información falsa a la Fiscalía.

Lea también: Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional

En el video de Escobar, por su parte, el empresario señaló que “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo. Incluso, enseñó el supuesto registro de importación del arma que aseguró haber usado durante esa manifestación. En las grabaciones públicas, por otro lado, se evidencia a miembros de la Policía permitiéndole atacar a manifestantes.

El pasado 22 de septiembre, este diario reveló que en coordinación con la Fiscalía 94 de Derechos Humanos, asignada al caso, la Dijín y la Sijín habían hecho seis inspecciones a distintos lugares de interés, cinco exámenes balísticos y una evaluación de 3.140 horas de video de cámaras de seguridad de la zona. Hasta entonces habían sido escuchadas en interrogatorio al menos diez personas, las cuales estaban en calidad de indiciadas y otras siete rindieron entrevista.

Lea: Imputan a dos comandantes de Policía por seis homicidios durante el paro en Cali

De acuerdo con la notificación revelada por el abogado Montaña, aparte de Escobar los imputados serían: Andrés Felipe Chicaiza, Juan Antonio Córdoba, Francisco Córdoba García, Diego León Quiroz, Jhon Madrid Quiñonez, Andrés Felipe Quintero, Germán Alejandro Ospina, Alexis Mosquera Mena, José Fernando León, Mauricio Gómez Valencia, Aurelio Guevara Machuca, Christian Ulises Chilito, Jhony Andrés Cuspian, Eder Javier Sico, Ricardo Guzmán Gonzáles y Ariel Augusto Nossa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.