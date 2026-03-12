ANT delimita 9.803 hectáreas del Complejo Cenagoso de Zapatosa para comunidades campesinas

La delimitación busca garantizar el uso de la ciénaga por comunidades campesinas y pescadoras. Foto: ANT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) definió oficialmente los límites y la naturaleza jurídica de 9.803 hectáreas de los terrenos del sector 1 del Complejo Cenagoso de Zapata, ubicado en el municipio de Tamalameque (Cesar). Según indicó la ANT, esta área será para el beneficio de comunidades campesinas y pescadoras del departamento del Cesar.

“A partir de esta acción, se genera la Junta de Baldíos, la cual asegura que, si bien es cierto que aquí no van a ser entregados títulos, los campesinos sí van a gozar de forma efectiva del aprovechamiento de la ciénaga, tanto para sus actividades de pesca como para sus actividades agropecuarias”, aseguró Felipe Harman, director de la entidad.

Asimismo, la ANT indicó que durante el procedimiento se garantizó el debido proceso y la participación de 234 sujetos procesales, “quienes aportaron pruebas y documentación en las diferentes etapas, que incluyeron inspecciones oculares, análisis técnicos, entre otras”. El deslinde también contó con estudios especializados, como el Análisis Multitemporal del Complejo Cenagoso de Zapatosa, lo que facilitó que la entidad definiera su sectorización.

“Nadie en el departamento del Cesar, a partir de la fecha, puede decirle a un campesino que aprovecha la ciénaga que es una invasión. Quienes han invadido históricamente la ciénaga son los de esos 269 folios de matrícula inmobiliaria que han sidodeclarados comobaldíos. Lo hecho se constituye como un elemento muy valioso que queremos resaltar”, indicó el director de la ANT.

La entidad también señaló que, durante el procedimiento, parte del terreno fue reconocido como propiedad privada, respaldada por títulos válidos en 165 folios que contaban con títulos originarios. La ANT indicó que continuará avanzando en la delimitación de los demás sectores del Complejo Cenagoso de Zapatosa, un ecosistema estratégico reconocido como sitio Sitio Ramsar, es decir, una zona de importancia internacional “por su valor ecológico y biológico, principalmente”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.