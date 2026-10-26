ANT denuncia presuntas irregularidades por COP 50.000 millones durante dirección de Harman

Según explicó Garrido, los hechos habrían ocurrido durante la administración de Felipe Harman y la actual denuncia corresponde al estricto cumplimiento del mandato de cero corrupción del presidente Abelardo de la Espriella.

La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Lina Garrido, anunció este lunes, 26 de octubre, que entregó pruebas a la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control sobre presuntas irregularidades por más de COP 50.000 millones al interior de la entidad.

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"Esperamos que las denuncias avancen y los responsables paguen por sus actos", apuntó Garrido. En esta línea, la ANT busca celeridad en las investigaciones por delitos como peculado, prevaricato y celebración indebida de contratos.

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En estricto cumplimiento del mandato de cero corrupción del presidente Abelardo De La Espriella, la Agencia Nacional de Tierras ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y demás organismos de control presuntas irregularidades por más de 50.000 millones de… pic.twitter.com/DhDIhzK0Ug — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 26, 2026

Otra de las recientes denuncias contra la administración de Harman tiene que ver con el predio Isla Fiesta, ubicado en las islas del Rosario, en Cartagena. Tras una visita al inmueble, la ANT concluyó que sus condiciones podrían generar afectaciones ambientales.

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"Lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto. Hoy encontramos un total desastre y el fracaso de Felipe Harman como director en la administración pasada", dijo Garrido tras el recorrido.

En ese sentido, Garrido pidió una inspección para esclarecer lo ocurrido con el inmueble, así como las condiciones actuales. "Vamos a llegar hasta el fondo de lo ocurrido en Isla Fiesta. No podemos permitir que un bien de la Nación termine en estas condiciones sin que se esclarezca qué pasó, quién debía garantizar su protección y si hubo fallas en su cuidado. Los colombianos merecen respuestas y los recursos públicos los vamos a defender", concluyó Garrido.

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