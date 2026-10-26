Fiscalía imputará a Hollman Morris por el delito de acto sexual violento

La Fiscalía explicó que la investigación está relacionada con actos sin consentimiento de la víctima, en un contexto propio de violencia basada en género. Estos hechos habrían vulnerado la libertad e integridad sexual de la víctima. La diligencia quedó…

El proceso contra Hollman Morris en la Fiscalía General de la Nación se vuelve a mover. Según detalló el ente investigador, ya está radicada la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Morris por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

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La Fiscalía explicó que la investigación está relacionada con actos sin consentimiento de la víctima, en un contexto propio de violencia basada en género. Estos hechos habrían vulnerado la libertad e integridad sexual de la víctima. La diligencia quedó programada para el próximo 17 de noviembre.

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Los hechos se remontan a diciembre de 2011 y, según el ente investigador, sucedieron fuera del país. El caso se relaciona con las denuncias que realizó la periodista María Antonia García de la Torre y tuvieron lugar en Madrid, España.

"Este avance representa una etapa crucial dentro del proceso judicial que inicié con mi denuncia penal en su contra en 2019. Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019″, señalo García a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales.

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El caso estuvo archivado desde octubre de 2022 hasta abril de 2026 cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reabrió la investigación.

Comunicado de prensa



Imputación de cargos a Hollman Morris por el delito de acto sexual violento en mi contra. pic.twitter.com/oKx5ishtTe — María Antonia García de la Torre Ph.D. (@Caidadelatorre) October 26, 2026

"Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual", señaló la periodista.

Sobre este caso, la defensa de Morris ha señalado que la investigación se sustenta en una serie de mensajes y declaraciones hechas en redes sociales por la periodista en las que, según los abogados de Morris, existió cercanía y aprecio entre los dos implicados en el caso. Según el documento que presentó la defensa, la denuncia hecha por la periodista no es coherente porque los mensajes que presentaron como prueba “se ve admiración y aprecio”, señaló la defensa.

La denuncia contra Morris

En septiembre de 2019, la periodista María Antonia García presentó una denuncia en contra de Hollman Morris por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento. Para esa época, en una entrevista con El Tiempo, García señaló que había sido acosada por Morris. Los hechos, según contó la periodista, ocurrieron en 2011 en la ciudad de Madrid, España, cuando ella trabajaba para el diario El Mundo y se interesó por un documental de Morris.

La periodista denunció: “Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”. En su relato, también expresó: “estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado”.

Y agregó: “Él mismo aceptó haberlo hecho, en una entrevista con Vicky Dávila en W Radio. Su desfachatez y la falta de control, al besarme a la fuerza frente a las personas que estaban con nosotros, me demostraron que no le importaba acosar a una mujer abiertamente ni que su esposa se enterara de ello”.

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