Anulan nombramiento de consejero de Relaciones Exteriores de Colombia en México

Una demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) contra el nombramiento de Alfredo Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en México. Foto: Redes sociales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la decisión con la que se nombró provisionalmente a Alfredo Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en México. Este nombramiento, hecho en enero de 2024, se realizó a pesar de que la Procuraduría General había ordenado la suspensión provisional del cargo del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.

La nulidad del cargo se debe a una demanda presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), que alegó que el nombramiento vulneró el régimen especial de carrera diplomática y consular.

“En conclusión, el Decreto 0074 del 30 de enero de 2024 a través del cual se nombró al señor Alfredo Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y que emitido por Álvaro Leyva Durán un funcionario había suspendido de las funciones de su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores desde el 24 de dicho mes y año, fue expedido sin competencia y, por lo tanto, debe declararse su nulidad”, determinó el Tribunal.

De acuerdo con esa instancia, Molano Jimeno, aparentemente, no cumplía con “las condiciones excepcionales que permiten acudir a la figura de la provisionalidad”. La demanda también señala que no se priorizó a otros funcionarios de la carrera diplomática que estaban disponibles para el cargo, antes de recurrir a un nombramiento provisional.

Asimismo, la Unidiplo asegura que Molano Jimeno no cumplía con los requisitos mínimos del cargo, específicamente el de la acreditación del dominio de un idioma extranjero, que debía hacerse a través de un certificado.

