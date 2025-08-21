No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Estos son los 12 soldados muertos en ataque contra helicóptero en Amalfi (Antioquia)

La Policía Nacional reportó que el número de fallecidos aumentó de ocho a doce en las últimas horas. Todavía es indeterminado el número total heridos, aunque se reporta que por parte de la Policía son cuatro.

Redacción Judicial
22 de agosto de 2025 - 03:23 a. m.
El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana señaló que el número de fallecidos había ascendido a 12 y que la cifra de policías heridos eran cuatro.
Foto: Policía Nacional
Un ataque de dron derribó un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) en la mañana de este jueves 21 de agosto. El presidente Gustavo Petro condenó lo sucedido y, en un primer reporte, habló de ocho muertos y una cifra idéntica de heridos.

Con el paso de las horas, la Policía Nacional que el número de fallecidos había ascendido a 12 y que la cifra de policías heridos eran cuatro. El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, señaló que “hoy es un día de luto para la Policía Nacional y para Colombia. El terrorismo segó la vida de 12 valientes policías y dejó heridos a otros cuatro”, publicó en su cuenta de X.

Además, mandó un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados, y declaró que la institución tiene el “compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes. Hemos dispuesto de las máximas capacidades institucionales para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y arreciar la ofensiva contra estas estructuras criminales, llámense disidencias, ‘Clan del Golfo’ o Junta del Narcotráfico”.

Estos son los 12 soldados muertos en el ataque

La Policía dio a conocer las identidades de los 12 policías que murieron en el taque de este jueves en el nordeste antioqueño. Estos son sus nombras y respectivos rangos.

  • Carlos Mateus (Mayor)
  • Jhonathan Jiménez (Patrullero)
  • Neyver Vásquez (Patrullero)
  • Nicolás Ovalle (Subteniente)
  • Richard Lagos (Patrullero)
  • Rafael Anaya (Patrullero)
  • José Camacho (Subintendente)
  • Yeison Samboní (Patrullero)
  • Edwin Zúñiga (Patrullero)
  • Michael Astaiza (Patrullero)
  • José Valero (Patrullero)
  • Juan Guzmán (Patrullero)

La información oficial de este hecho es que el helicóptero que fue atacado estaba en operaciones de transporte de personas que realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el municipio de Amalfi, al nordeste del departamento de Antioquia.

Aunque en un primer reporte el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó al Clan del Golfo del ataque, horas después aclaró que detrás de estos hechos estaría una disidencia de las Farc. Se trataría del frente 36 del grupo al mando de alias “Calarcá”. “Con profundo dolor de patria lamento el asesinato de nuestros policías y expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias, que hoy sufren la pérdida de héroes que entregaron su vida por Colombia”, agregó Sánchez.

Por su parte, la Fiscalía anunció que ya desplegó a sus funcionarios para la investigación de los hechos. “Los investigadores recogen evidencias para tener claridad sobre lo sucedido y trazar y seguir un plan metodológico para abordar integralmente la indagación de los hechos. A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, explicó el ente investigador.

Por Redacción Judicial

micorriza(d243q)Hace 47 minutos
Las propuestas de campaña de la derecha: inmolar a un precandidato, organizar entrampamientos, boicotear reformas, DESINFORMAR , generar caos matando civiles con sus ejércitos privados … Estamos pobres de "megaricosrentistas" los colombianos, además de mezquinos y tontos resultaron criminales...
