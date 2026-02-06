Asesinan a líder social y a su hijo dentro de su vivienda en Barrancabermeja

Con el asesinato de Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que ya son 12 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026. Foto: Archivo particular

La violencia contra líderes y lideresas sociales volvió a generar otra víctima. En la noche del jueves 5 de febrero fue asesinada Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, de 58 años, reconocida líder social y presidenta de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Centenario, en la comuna 7 de Barrancabermeja (Santander). En el mismo ataque murió su hijo, Kevin Andrés Straus Valderrama, de 32 años.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, hombres armados irrumpieron en la vivienda donde residía Valderrama Pinzón y abrieron fuego de manera indiscriminada contra ella y su hijo, matándolos en el acto. Hasta el momento no se reportan capturados por estos hechos.

Con el asesinato de Nancy Yaneth Valderrama Pinzón, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que ya son 12 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones sociales y de derechos humanos en la región.

Aunque las autoriades no han atribuido el ataque a ningún grupo, en la zona tienen presencia estructuras armadas como el Clan del Golfo, el Eln, el frente 37 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias Farc y bandas locales.

