Defensoría del Pueblo reportó 177 asesinatos de líderes y defensores de derechos en 2025

Este miércoles 28 de enero, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre la violencia contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La entidad señaló que, durante ese periodo, se registraron 177 asesinatos confirmados.

Según la Defensoría, de esa cifra, 150 fueron hombres y 27 mujeres. Asimismo, indicó que el mes en el que se registraron más asesinatos de defensores de derechos humanos fue marzo, con un total de 22 casos, seguido por julio y noviembre, con 19 cada uno.

La entidad también señaló que el departamento en el que más casos se registraron fue en Cauca, con un total de 37 casos. A este le sigue el departamento de Antioquia, con 23 casos registrados, y Valle del Cauca, con 18.

La violencia contra quienes defienden la vida y los derechos continúa siendo una grave realidad en el país.



En 2025 fueron asesinadas 27 lideresas sociales, 150 líderes, 39 firmantes del Acuerdo de Paz y se registraron 78 masacres en las que murieron 256 personas.



La Defensoría señaló que entre 2016 y 2025, hubo un total de 1.655 casos de líderes y defensores, así como 39 crímenes contra firmantes de paz en ese mismo periodo de tiempo.

Sobre los excombatientes, en 2015, el mes con más casos fue enero, con un total de 10 muertes, seguido por marzo, junio, julio y septiembre, con cuatro hechos cada uno. Por departamento, el mayor número de casos se registró en Norte de Santander, con siete hechos, seguido de Antioquia, con seis, y Cauca, con cinco.

