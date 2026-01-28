Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Defensoría del Pueblo reportó 177 asesinatos de líderes y defensores de derechos en 2025

Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se registraron un total de 177 casos de asesinatos, de los cuales 150 fueron hombres y 27 mujeres. En Cauca se presentó el escenario más preocupante a nivel nacional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
29 de enero de 2026 - 01:29 a. m.
La Defensoría indicó que el mes en el que se registraron más asesinatos de defensores de derechos humanos fue marzo de 2025, con un total de 22 casos, seguido por julio y noviembre, con 19 cada uno.
La Defensoría indicó que el mes en el que se registraron más asesinatos de defensores de derechos humanos fue marzo de 2025, con un total de 22 casos, seguido por julio y noviembre, con 19 cada uno.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este miércoles 28 de enero, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre la violencia contra líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La entidad señaló que, durante ese periodo, se registraron 177 asesinatos confirmados.

Según la Defensoría, de esa cifra, 150 fueron hombres y 27 mujeres. Asimismo, indicó que el mes en el que se registraron más asesinatos de defensores de derechos humanos fue marzo, con un total de 22 casos, seguido por julio y noviembre, con 19 cada uno.

Vínculos relacionados

Alias “07″, líder del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, murió en combate en Magdalena
Listo decreto que adopta política pública sobre gestión de cementerios y manejo de cuerpos
Gobierno firmó el decreto que reglamenta la ley que protege a mujeres buscadoras del país

Lea: Listo decreto que adopta política pública sobre gestión de cementerios y manejo de cuerpos

La entidad también señaló que el departamento en el que más casos se registraron fue en Cauca, con un total de 37 casos. A este le sigue el departamento de Antioquia, con 23 casos registrados, y Valle del Cauca, con 18.

Le puede interesar: Alias “07″, líder del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, murió en combate en Magdalena

La Defensoría señaló que entre 2016 y 2025, hubo un total de 1.655 casos de líderes y defensores, así como 39 crímenes contra firmantes de paz en ese mismo periodo de tiempo.

Sobre los excombatientes, en 2015, el mes con más casos fue enero, con un total de 10 muertes, seguido por marzo, junio, julio y septiembre, con cuatro hechos cada uno. Por departamento, el mayor número de casos se registró en Norte de Santander, con siete hechos, seguido de Antioquia, con seis, y Cauca, con cinco.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Defensoría del Pueblo

Líderes defensores de decrechos humanos

Cauca

Antioquia

Firmantes de paz asesinados

Líderes asesinados

Conflicto armado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.