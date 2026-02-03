Asesinan a Diomedes Mejía, líder social que reclamaba tierras ligadas al hijo de “La Gata”

los hechos ocurrieron en el sector conocido como San Puma, donde Diomedes Mejía habría sido citado bajo engaños para ser asesinado. Foto: Archivo Particular

Este martes, 3 de febrero, fue asesinado en el municipio de San Sebastián de Buenavista (Magdalena) Diomedes Mejía Navarro, líder social y reclamante de tierras, integrante del movimiento Fuerza Ciudadana. Según indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los hechos ocurrieron en el sector conocido como San Puma, “donde Diomedes habría sido citado bajo engaños para ser asesinado”.

Asimismo, la entidad señaló que junto al cuerpo del líder social fue hallado un cartel en el que se “pretendía exponer los motivos de su muerte”. Indepaz indicó, además, que Mejía Navarro estaba comprometido con los procesos de legalización de tierras en el municipio de San Sebastián de Buenavista (Magdalena).

El crimen fue confirmado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que, a través de un comunicado, lamentó la muerte del líder social y destacó que se caracterizaba por liderar procesos a favor de la Reforma Agraria en la región y por hacer parte de la junta directiva de la Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha.

Según la ANT, dicha asociación, liderada por Mejía Navarro, recibió el pasado mes de diciembre el predio El Garzal, “que equivale a 1.939 hectáreas en el municipio de San Zenón (Magdalena), como parte del proceso de compra entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”.

🔴 #10LíderesAsesinados



👥 Nombre: Diomedes Mejía Navarro

📆 Fecha: 03/02/2026

📍 Lugar: San Sebastián de Buenavista, Magdalena



➡️Diomedes Mejía Navarro era un reconocido líder social y reclamante de tierras, integrante del movimiento Fuerza Ciudadana, comprometido con procesos… pic.twitter.com/4wrPa1KLof — INDEPAZ (@Indepaz) February 3, 2026

La entidad señaló, además, que este terreno se encuentra en proceso de extinción de dominio en contra de Jorge Luis Alfonso López, alias “Gatico”, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, alias “La Gata”, condenada por parapolítica. Alfonso López, por su parte, fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir.

La ANT indicó que por el predio El Garzal “ya había sido asesinado, el pasado 9 de noviembre de 2025, Luis Eduardo Cisneros, líder de la misma asociación de víctimas”. De acuerdo con la entidad, ya son dos los campesinos que han perdido la vida en hechos relacionados con este terreno.

Tras el asesinato de Mejía Navarro, la ANT instó a las distintas entidades del Gobierno Nacional a que, “de manera conjunta, continúen interviniendo este predio para garantizar la seguridad y la vida de las familias campesinas”.

