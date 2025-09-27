Primer encuentro entre víctimas y sancionados del último secretariado de las Farc

Entre los asistentes a la reunión estuvieron Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con las víctimas Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz, entre otros comparecientes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras la emisión de la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo el primer encuentro entre víctimas y sancionados del macrocaso 01, relacionado con el delito de desaparición.

Según explicó la justicia transicional, “el propósito fue empezar a definir los proyectos restaurativos en los que deberán trabajar los firmantes de paz como parte de la Sanción Propia impuesta por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz”.

La primera organización con la que se avanza en el diseño de estos proyectos es la Fundación Revipaz, creada en 2022 por iniciativa de un sector de víctimas del secuestro junto con comparecientes del último secretariado de las Farc. Según la JEP, esta entidad trabaja en iniciativas de memoria, reparación comunitaria y reconciliación.

Asimismo, la justicia transicional estableció que en la próxima sesión con Revipaz, se “presentará la lista de los primeros proyectos restaurativos y un cronograma de ejecución, que será revisado por la Sección de Reconocimiento de Verdad para determinar cómo lo cumplirán los sancionados”.

La JEP señaló que este primer encuentro no solo busca definir las entidades del Estado responsables y garantizar el apoyo necesario para la implementación de los proyectos restaurativos, sino que también marcará el inicio de acciones concretas en los territorios más afectados por la violencia.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto con las víctimas Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz, entre otros comparecientes.

