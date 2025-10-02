Combates entre Ejército y disidencias de las Farc dejan 450 personas confinadas en Cauca

Los enfrentamientos se extendieron por sectores como Guanábano, Pueblo Nuevo y Miraflores en Corinto (Cauca). Foto: LUIS ROBAYO

Una nueva escalada de violencia azotó al norte del Cauca. En la mañana del miércoles 1 de octubre, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, en zona rural de Corinto (Cauca).

Los enfrentamientos se extendieron por sectores como Guanábano, Pueblo Nuevo y Miraflores, dejando bajo confinamiento a más de 120 familias —cerca de 450 personas— de comunidades campesinas e indígenas que quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con las denuncias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y autoridades del resguardo Páez de Corinto López Adentro, la jornada coincidió con el día de mercado, lo que incrementó el riesgo para la población. Varias familias que se desplazaban hacia el casco urbano tuvieron que resguardarse en viviendas y refugios improvisados.

El Ejército informó que en las operaciones participaron tropas de la Brigada 29 y de la Tercera División, con apoyo aéreo. El comandante de la Brigada 29, el general Alirio Aponte, confirmó la incautación de material de guerra, la incineración de un vehículo presuntamente usado por los disidentes y la recuperación de un menor de edad que estaba bajo poder del grupo armado. Según el oficial, varios integrantes de la estructura ilegal “intentaron huir ante la contundencia de las tropas”.

En medio de la confrontación, las comunidades denunciaron que tanto grupos armados como Fuerzas Militares intentaron usar viviendas de personas de las comunidades indígenas como refugio, lo que generó mayor miedo en la población. Además, reportaron sobrevuelos de aeronaves que realizaron disparos sobre las zonas rurales y el incendio de un vehículo en cercanías a una escuela.

Las autoridades indígenas señalaron que solo en Miraflores quedaron confinadas 70 familias —unos 350 comuneros—, mientras que en el Guanábano fueron 54 familias más, con un total de 113 personas. Asimismo, el resguardo Páez de Corinto López Adentro informó la detención del “comunero indígena Cristian Daniel Casamachín Yatacue, por parte del Ejército Nacional, Batallón de Alta Montaña 12, ante lo cual exigimos claridad, respeto al debido proceso y el esclarecimiento inmediato de las circunstancias que rodean su detención”.

Organismos de derechos humanos intentan ingresar a la zona para verificar las afectaciones. El Cric hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería de Corinto, Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) para activar sistemas de alerta temprana y garantizar la protección a las comunidades.

Las autoridades indígenas responsabilizaron a los actores armados y fuerzas del Estado por las afectaciones sufridas. Exigieron respeto al Derecho Internacional Humanitario y la garantía plena de la vida y autonomía del pueblo Nasa.

