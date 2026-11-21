Según la información que se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió en la tarde del viernes 20 de noviembre, cuando hombres armados entraron a una finca en zona…

Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca. El Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña) denunció por medio de redes sociales que trabajadores de una finca en el municipio de Jamundí fueron víctimas de un hostigamiento por parte de hombres armados que los intimidaron y quemaron un tractor usado para las labores agrícolas.

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Según la información que se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió en la tarde del viernes 20 de noviembre, cuando hombres armados entraron a una finca en zona rural del municipio y hostigaron a los trabajadores que estaban allí. Según Asocaña, en 2026 los funcionarios de ese sector agroindustrial han sido objeto de 126 hechos violentos por parte de grupos armados.

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Entre los hostigamientos que han sufrido está también el asesinato de un trabajador en el municipio de Padilla, norte del Cauca, en noviembre de 2025. La víctima fue identificada como Jordy Alexis Cárdenas, a quien le dispararon en varias oportunidades cuando se movilizaba en una motocicleta. El trabajador estaba afiliado al sindicato Sintraicañaduzol, de ese departamento.

La violencia contra los trabajadores del sector de la caña también ha dejado cinco heridos y siete secuestrados. "Rechazamos estas acciones que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, generan temor en las comunidades y amenazan la producción de alimentos, así como una actividad de la cual dependen 286.000 familias en el suroccidente colombiano", señalaron desde Asocaña.

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#ComunicadoAsocaña | Denunciamos el ataque en zona rural de Jamundí a trabajadores de un ingenio azucarero, en el que fue incinerado un tractor usado para labores agrícolas. Se necesitan garantías para la seguridad de las comunidades en el campo. https://t.co/2CkfDN8oDS — Asocaña (@asocana) November 21, 2026

Asocaña también le pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales tomar las acciones necesarias y adelantar las labores de coordinación con la fuerza pública para garantizar la vida, la seguridad y el ejercicio del derecho al trabajo en el Valle del Cauca. Además, pidieron avanzar en la investigación para dar con los responsables de los hechos recientes y capturarlos.

"La agroindustria de la caña mantiene su compromiso con el desarrollo del país, pese a los desafíos económicos y de seguridad. Nuestro llamado es lograr garantías para la vida de nuestros trabajadores y de las comunidades del campo", agregaron desde Asocaña. Por el momento no se conocen pronunciamientos de las autoridades regionales y nacionales al respecto.

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El hecho registrado en Jamundí se suma a una compleja ola de violencia que ha sufrido el Valle del Cauca durante los últimos dos años, alimentada especialmente por las disidencias de las Farc al mando de alias "Iván Mordisco", que tienen incidencia en todo el suroccidente del país. La situación se ha hecho extensiva a los departamentos de Cauca y Nariño.

Ante ese panorama de violencia, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el pasado 19 un bombardeo de las Fuerzas Militares y de la Policía, el número 10 de su mandato, en jurisdicción del municipio de Dagua (Valle del Cauca), contra las disidencias de las Farc. A la fecha no se conocen aún los resultados exactos de esa operación militar.

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