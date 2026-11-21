Rodrigo Antonio López Estrada sostiene con su mano derecha un cuaderno escolar lleno de fechas, cálculos matemáticos y citas bíblicas. Con el dedo índice de su otra mano señala lo que dice en cada línea, suspira y habla: “Esta era la forma matemática en la que yo llevaba las cuentas del tiempo que me faltaba para estar libre”. Durante 18 meses (553 días) este funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y su compañero, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, estuvieron secuestrados en Arauca por el Frente de Guerra Oriental del…

Rodrigo Antonio López Estrada sostiene con su mano derecha un cuaderno escolar lleno de fechas, cálculos matemáticos y citas bíblicas. Con el dedo índice de su otra mano señala lo que dice en cada línea, suspira y habla: “Esta era la forma matemática en la que yo llevaba las cuentas del tiempo que me faltaba para estar libre”. Durante 18 meses (553 días) este funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y su compañero, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, estuvieron secuestrados en Arauca por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La guerrilla les hizo un “juicio revolucionario” en mayo pasado y los “condenó” a estar 60 meses secuestrados, solo por ser funcionarios del Estado.

Ese calvario se terminó el pasado 12 de noviembre, cuando los funcionarios volvieron con sus familias. Su puesta en libertad fue el resultado de una larga conversación que organismos humanitarios nacionales e internacionales, representantes de entidades públicas y de defensa de derechos humanos lideraron para que la guerrilla respetara sus vidas y les permitiera volver a casa. “Estoy muy agradecido, porque mucha gente se puso la camiseta y se unió en el dolor por nuestro secuestro”, le dijo Rodrigo López a El Espectador en entrevista desde una clínica en Bogotá. Una conversación en la que, además, el funcionario aprovechó para pedirle matrimonio a Yariel Macualo, su pareja y la mujer que lideró la lucha por su liberación, y enviarle un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

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En contexto: Liberan a los agentes del CTI secuestrados por el Eln en Arauca desde mayo de 2025

Rodrigo Antonio López Estrada llevó en un cuaderno escolar la cuentas de los días de cautiverio que le faltaban para cumplir la "condena" impuesta por el Eln. Foto: Richard León

El asalto de la guerrilla

El 8 de mayo de 2025, Rodrigo López se levantó temprano porque debía viajar de la ciudad de Arauca al municipio de Fortul a cumplir con una orden de servicio. Desde hacía casi cuatro meses había pasado de ser guarda de seguridad a escolta del CTI. Llevó al colegio a sus dos hijos (que en ese momento tenían 13 y 16 años) y siguió para la sede de la Fiscalía, donde lo esperaba su compañero, Jesús Pacheco. Su pareja, Yariel Macualo, le llevó hasta el parqueadero un jugo, buñuelos y almojábanas para el camino. “Nos despedimos y ella me dijo que me cuidara mucho. Yo le respondí que regresaba en la tarde”. Sobre las 10 de la mañana, los dos funcionarios ya estaban en Fortul y se demoraron menos de dos horas haciendo su trabajo.

A las 11:52 de la mañana, Yariel Macualo recibió la última llamada de su esposo. “Me dijo: ‘Te amo, te quiero mucho. Cuida a la niña y a los animalitos’”, le contó la mujer a este diario. Los dos funcionarios se subieron al carro para regresar a Arauca y, a menos de tres cuadras de la sede de la Fiscalía, aún en el casco urbano del municipio, fueron interceptados por hombres armados. Rodrigo López narró, por primera vez, que, llegando a un reductor de velocidad sobre la vía, justo al frente de un predio baldío, personas que estaban ocultas entre la maleza saltaron hacia el vehículo y los detuvieron. Eran ocho y Rodrigo López sintió en su cabeza la frialdad de los cañones de las pistolas que lo increpaban amenazantes.

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“Tal vez por cosas de Dios, en ese momento yo no estaba asustado. Alcancé a mirar los cañones de las pistolas y reconocí que había una de 45 y otra de nueve milímetros”, narró Rodrigo López. En su mano tenía su arma de dotación, pero uno de los guerrilleros, que estaban vestidos de civiles, le hizo una advertencia: que soltara la pistola o activarían una granada que llevaban con ellos. El funcionario soltó el arma en el piso del carro. Los guerrilleros la agarraron, se subieron en las sillas traseras del carro y los guiaron por la carretera hasta cierto punto que Rodrigo López, quien asegura que el secuestro le dejó lagunas en la memoria, no recuerda con exactitud. Luego les vendaron los ojos y los llevaron por un camino desconocido.

Jesús Antonio Pacheco (arriba) y Rodrigo Antonio López (abajo) trabajan para el CTI en Arauca. Foto: El Espectador

Rodrigo López no sabe cuánto tiempo tuvieron los ojos tapados. Solo recuerda que los hicieron caminar durante una larga jornada, hasta llegar al primer sitio en el que los tuvieron secuestrados. “Nos metieron en el sitio en el que nos iban a encerrar y seguimos con las vendas en los ojos durante varios días, hasta que dieron orden de que nos las quitaran. Estar con los ojos tapados es tenebroso, porque uno no sabe qué está pasando”, narró. Cuando volvió a ver la luz, estaban en una casa en obra negra. Ese fue el primero de varios lugares a los que los llevaron durante los 18 meses de secuestro. Ver de nuevo y no saber dónde estaba le inundó el corazón de una tristeza infinita.

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Durante el secuestro, en sus palabras, “un día era igual al otro”. No tenían horarios definidos y, después de los primeros días en cautiverio, perdió el sueño casi por completo. “Yo me levantaba y me sentaba en una piedra o en un tronco, en lo que hubiese. Permanecíamos en un área muy pequeña y el Eln nos tenía con un esquema de seguridad muy fuerte. Hubo momentos en los que nos custodiaban hasta 200 personas”. Además de contar los días en un cuaderno, Rodrigo López tuvo que aprender a esquivar las inclemencias de la selva araucana. “Estas son picaduras de animales que dejan gusanos ahí adentro”, dice mientras nos muestra las cicatrices que le dejaron en uno de sus brazos las picaduras de insectos.

Aclaró que los guerrilleros siempre les dieron las medicinas que tenían a su alcance para hacerse curaciones, pero que las condiciones sanitarias nunca fueron las adecuadas. En su caso particular, señaló que tuvo acceso a los medicamentos que requiere para un problema cardiaco y que, como contó Yariel Macualo, olvidó en su casa el día que los secuestraron. Además de su pareja y de sus dos hijos, Rodrigo López extrañó cada día las comidas en su casa, por ejemplo, su plato favorito: huevos revueltos con tomate, cebolla y patacones. Narró que durante el secuestro la comida fue básica, con arroz, yuca y carne. “Cuando nos movían lo hacíamos caminando y llegábamos a lugares en los que no había comida”, narró. Se acostaban con el estómago vacío.

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Yariel Macualo lideró plantones en Bogotá por la liberación de los secuestrados. Hizo velatones en el búnker de la Fiscalía y frente al Congreso de la República pidiendo que escucharan a las familias de todos los secuestrados. Foto: Archivo Particular

Del juicio de guerra a la libertad

Los funcionarios del CTI de la Fiscalía compartieron casi un año de su secuestro con los policías Franque Esley Hoyos Murcia y Yordyn Fabián Pérez Mendoza, secuestrados por el Eln el 20 de julio de 2025. Rodrigo López recordó en su diálogo con este diario que, al principio, los guerrilleros no les permitían conversar. Pero luego, cuando tuvieron la oportunidad de hablar, el tiempo les alcanzó de sobra para hablar sobre sus infancias, sus familias y las vidas que recuperarían cuando estuvieran libres de nuevo. Los cuatro funcionarios también compartieron el “juicio revolucionario” al que los sometió la guerrilla, solo por ser funcionarios del Estado. “Las responsabilidades del Estado nos las tuvimos que echar al hombro”, dijo el funcionario.

El “juicio revolucionario” inició casi al tiempo que los secuestraron y se extendió hasta mayo de 2026, cuando se conoció públicamente por medio de un comunicado de la guerrilla. De los libros a los que tuvo acceso Rodrigo López durante su secuestro, recuerda los estatutos del Eln que, según narró, releyó en varias oportunidades para tratar de entender a qué lo estaban sometiendo. “Ahí me enteré de cómo funciona su línea de mando. Tienen un grupo de ética y un código penal interno. Hay jueces, fiscales y algo parecido a una defensoría. Con eso, ellos juzgan a sus combatientes cuando cometen errores, pero se salen de esas reglas. Creo que somos los primeros funcionarios civiles que vamos a un juicio revolucionario en Colombia”, narró.

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Como resultado de ese supuesto juicio, el 19 de mayo de 2026 el país conoció que Jesús Pacheco y Rodrigo López habían sido “sentenciados” a 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria” por “pertenecer a un organismo del Estado” acusado de cometer supuestamente “crímenes de lesa humanidad”. Los dos funcionarios de la Policía, por su parte, fueron “condenados” a 36 y 32 meses de secuestro. La supuesta condena fue un duro golpe para las familias, que llevaban más de un año buscando, sin éxito, la ayuda del gobierno Petro. El Eln había condicionado la liberación de los funcionarios a un canje por guerrilleros presos, pero el Ejecutivo no aceptó ni escuchó a los familiares que hacían misas y plantones por su liberación.

Rodrigo Antonio López Estrada tiene dos hijos. Una de 14 años, con Yariel Macualo. Y oto de 17, de una relación anterior. Foto: Richard León

El 16 de junio de este año, los policías Franque Hoyos y Yordyn Pérez fueron liberados. “Sentí alegría y tristeza porque ellos se iban y yo no estaría aún con mi familia”, narró Rodrigo López sobre lo que vivió al enterarse de la noticia sobre sus compañeros de cautiverio. Yariel Macualo estaba casi resignada a esperar que el tiempo del secuestro pasara y a enviarle cartas y fotos a su esposo para ayudarle a pasar la tristeza del secuestro. El pasado 11 de agosto, con la ayuda del abogado Víctor Mosquera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger la vida de Rodrigo López y Jesús Pacheco. Esa decisión fue un aliciente para las familias, en medio de la incertidumbre del secuestro.

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La sorpresa embargó a Yariel Macualo en la tarde del 11 de noviembre pasado, cuando la llamaron para decirle que la recogerían a las 5 de la mañana del día siguiente para reencontrarse con su ahora prometido: “Quería gritarlo, pero debía guardar el secreto”. Salieron de madrugada, desayunaron en Saravena (Arauca) y luego siguieron una ruta que ella no reconoció. Sobre las 10 de la mañana ocurrió el abrazo de reencuentro que llevaban 18 meses esperando y que hasta entonces habían paliado con las 11 pruebas de supervivencia que les envió la guerrilla durante ese tiempo. Las imágenes son conmovedoras. Yariel Macualo se saltó el protocolo para acercarse a su esposo, aún custodiado por hombres armados, y lo abrazó fuerte.

“Para mí fue una gran alegría verla a ella. Se me partió mucho el alma por la felicidad. Yo sé de todo el esfuerzo que hizo para que me liberaran”, dijo Rodrigo López sobre su liberación. El proceso estuvo acompañado, entre otras entidades y organismos, por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Cruz Roja, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Naciones Unidas y la Gobernación de Arauca. Y a la buena noticia de la liberación se le sumaron dos más. La primera, la llegada de Pacho a la familia de Rodrigo López: un gato salvaje que llegó a uno de los sitios en los que los funcionarios estuvieron secuestrados y que poco a poco se convirtió en su “amigo”. Salió del secuestro con él y hoy está bajo cuidado veterinario en Arauca.

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Rodrigo López aprovechó la entrevista con El Espectador para pedirle matrimonio a Yariel Macualo, con quien tiene una relación desde hace más de 14 años y la mujer que lideró la lucha por si liberación. Foto: Richard León

La segunda noticia se la dio Rodrigo López a Yariel Macualo durante esta entrevista. Llevan más de una década juntos y tienen una hija de 14 años, pero después de vivir el infierno del secuestro, en medio de la entrevista, él le preguntó si quiere ser su esposa. Ella le respondió con un “sí” infranqueable. La mujer está dispuesta a acompañar a su esposo en todo: en el secuestro, en la libertad, en el amor y en la idea de escribir un libro. También en el proyecto que tiene Rodrigo López de proponerle al Congreso de la República que piensen en una ley que diseñe un organismo de negociación conformado por actores independientes y de defensa de derechos humanos que lidere los acercamientos para la liberación de los secuestrados.

No es un asunto menor. Actualmente, hay nueve funcionarios públicos secuestrados en el país. El hecho más reciente ocurrió en Saravena el pasado 4 de noviembre, cuando el Eln secuestró a la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández. El Gobierno Nacional anunció que pediría ayuda a Estados Unidos para rescatarla o buscarla en territorio venezolano. Pero la propia oficial pidió, por medio de una prueba de supervivencia, que evitara una operación de rescate. Para Rodrigo López, la solución es escuchar. Así se lo expresó al presidente Abelardo de la Espriella por medio de esta entrevista: “Conozco sus políticas, pero le pido que escuche al Eln. Haga una mesa de diálogo en Arauca para saber qué es lo que quieren. No le pido que baje la guardia ni que la refuerce. Solo escúchelos. Arauca quiere ser un campo de paz”.

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