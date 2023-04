Atacan a líder ambiental que lucha por la conservación de los páramos en Boyacá

El páramo de Ocetá, ubicado en Monguí, es considerado como el más bello del mundo. Foto: Cortesía: Maria Tours Páramo de Oceta

María Soto, mejor conocida como La Maruja Soto, es una lideresa ambiental que sufrió un ataque en su contra, por parte de dos hombres que la golpearon brutalmente. La mujer lleva muchos años educando, tanto a habitantes como a visitantes del páramo de Ocetá en Boyacá sobre su importancia para el planeta y el impacto que la ganadería tiene en este territorio. El páramo de Ocetá, considerado el más lindo del mundo, está ubicado en Monguí, Pueblo Patrimonio de Colombia. Se destaca por sus cascadas, lagos, caminos de piedra y miradores naturales.

María Soto le contó a El Espectador que los hechos ocurrieron el pasado sábado 8 de abril, pero que por evitar problemas por la temporada alta decidió hacer público lo que sucedió hasta ahora. “En el transcurso de la semana habían reabierto el sendero del páramo de Ocetá, el cual venía cerrado hace un tiempo. Ese día yo llegué a una tienda donde una familiar, a llevar unos huevos porque ya era tarde, yo iba rumbo a mi casa que queda en las montañas, y ahí había un grupo de personas, entre las que se encontraban dos personas”, cuenta la lideresa.

Una de las personas, según el relato de Maria, la amenazó y luego la golpeó. “Al verme me dijo que si me veía pasar por el sendero del páramo me iba a echar plomo y así se fue calentando la vaina y se me votó a patadas. Luego me lanzó con un palo de madera, pero yo logré sostenerlo y se lo quité. Ahí se unió la otra persona y me empezaron a pegar patadas, en las piernas, en el cuerpo y en la cabeza”, narró la lideresa.

Este ataque, que terminó gracias a la intervención de otras personas, ya fue denunciado ante la Fiscalía. Sin embargo, no es el único que ha tenido que enfrentar en los últimos años. En 2018 denunció que desconocidos atacaron e incendiaron su caseta de información turística ubicada en la plaza principal del municipio. Además, recientemente sufrió un robo también en pleno corazón del pueblo, desde entonces ha recibido amenazas.

La protección de los líderes sociales aún es una deuda pendiente en el país. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2023, 35 líderes sociales fueron asesinados a lo largo del territorio nacional. Lo cual no es asilado aislado al reporte que entregó hace algunos días la Human Rights Watch (HRW) sobre la muerte de líderes sociales en Colombia, donde reporta que, en los primeros tres meses de 2023, al menos 33 personas fueron víctimas de ese flagelo.

Las cifras de la Defensoría, entre otras cosas, señalan que entre 2016 y 2022 fueron asesinados 1.113 líderes sociales. En el 2016, por ejemplo, se presentaron 133 casos; en 2017 la cifra llegó a 126; en 2018 hubo 178 asesinatos; en 2019 se contabilizaron 134; en 2020 la cifra alcanzó los 182 homicidios, en 2021 llegó hasta las 145 víctimas y, finalmente, en 2022 la entidad contabilizó 215 homicidios, la cifra más alta de todas.

