Publicidad

Home

Judicial

Atacan con drones cargados con explosivos aeropuerto de Tibú (Norte de Santander)

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, hubo daños a las instalaciones, pero no hay heridos de gravedad. Las autoridades investigan quién está detrás de los hechos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
09 de julio de 2026 - 11:40 p. m.
Lo que se sabe hasta el momento es que aunque hubo daños a las instalaciones, no hay heridos de gravedad.
Lo que se sabe hasta el momento es que aunque hubo daños a las instalaciones, no hay heridos de gravedad.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El aeropuerto de Tibú (Norte de Santander) fe atacado con explosivos en la tarde de este jueves 9 de julio. De acuerdo con las primeras versiones que se tienen de los hechos, no hay heridos de gravedad y la mayoría de afectaciones fue solo a una parte de las instalaciones.

Aunque las autoridades ya adelantan las pesquisas correspondientes para saber quién está detrás del ataque, aún no se le atribuye a ningún grupo armado ni a ninguna persona. Lo que se conoce hasta el momento es que explosivos fueron lanzados desde drones.

Según le contaron fuentes del Ejército Nacional a este diario, los ataques serían una represalia por los comentarios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al declarar como objetivo militar a algunos líderes de grupos armados.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Norte de Santander

Tibú

Drones

Grupos armados

Catatumbo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.