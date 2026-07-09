Atacan con drones cargados con explosivos aeropuerto de Tibú (Norte de Santander)

Lo que se sabe hasta el momento es que aunque hubo daños a las instalaciones, no hay heridos de gravedad. Foto: Archivo particular

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El aeropuerto de Tibú (Norte de Santander) fe atacado con explosivos en la tarde de este jueves 9 de julio. De acuerdo con las primeras versiones que se tienen de los hechos, no hay heridos de gravedad y la mayoría de afectaciones fue solo a una parte de las instalaciones.

Aunque las autoridades ya adelantan las pesquisas correspondientes para saber quién está detrás del ataque, aún no se le atribuye a ningún grupo armado ni a ninguna persona. Lo que se conoce hasta el momento es que explosivos fueron lanzados desde drones.

Según le contaron fuentes del Ejército Nacional a este diario, los ataques serían una represalia por los comentarios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al declarar como objetivo militar a algunos líderes de grupos armados.

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