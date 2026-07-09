“Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia”: mindefensa

Entrevista ministro de Defensa, Pedro Sánchez Foto: Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa llevada a cabo en la tarde de este jueves 9 de julio, el jefe de esa cartera, Pedro Sánchez Suárez, ser refirió a temas como el rol de las fuerzas militares con el cambio de Gobierno. Aunque reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en las pasadas elecciones presidenciales, resaltó que hasta el 6 de agosto seguirán acatando las órdenes del presidente Gustavo Petro.

Podría interesarle: Minjusticia expide decreto para que cambio de sexo en documentos de identidad sea gratuito

“Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella”, dijo el ministro durante la rendición de cuentas. “También es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro. Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas”, agregó.

La obediencia que dijo que se tendrán ante cada uno de los gobiernos “confirma aún más que la Fuerza Pública, el sector Defensa, es un garante de la democracia”, según dijo. También, señaló: “Respecto a esta transición, ¿cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector Defensa? Pues apegado a la Constitución y la ley”.

Le recomendamos: Corte Suprema deja en firme llamado a juicio contra Arturo Char por presunta compra de votos

El ministro Sánchez dijo que su tarea “nada más es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto y cumplir las órdenes acordes con las facultades legales y respondiendo a la Constitución y la ley del nuevo presidente”.

Durante la transición entre un gobierno y otro, dijo, “la fuerza pública simplemente es esa columna vertebral que permite la transición de un gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la Constitución y la ley”.

Lea también: A la cárcel presunto integrante del Clan del Golfo señalado de homicidio, secuestro y abuso

Agregó que “ruido que se ha escuchado en las redes sociales es eso, ruido. Aquí la fuerza pública es garante de la democracia, la fuerza pública es garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas, garante de lo que se han pronunciado las instituciones, pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales y también responsable”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.