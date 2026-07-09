Corte Suprema deja en firme llamado a juicio contra Arturo Char por presunta compra de votos

El proceso contra Char pasará a la Sala de Primera Instancia de la Corte. Foto: EL HERALDO

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió este jueves y dejó en firme el llamado a juicio en contra del exsenador de Cambio Radical Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

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La defensa del excongresista e integrante del clan Char de Barranquilla (Atlántico) había presentado un recurso de reposición contra la decisión de diciembre del año pasado en la que se dejaba en firme el llamado a juicio. La Sala de Instrucción decidió este jueves que los argumentos de la defensa no eran válidos y que la acusación pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.

A Alex Char se le juzgará por la presunta existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico y que estaría vinculada a irregularidades en las elecciones de octubre de 2017. Los hechos a los que se les sigue la pista habrían tenido lugar en la sede política conocida como “Casa Blanca” en Barranquilla.

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El caso que ahora pasa a juicio está relacionado con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual se habría materializado en octubre de 2017, y en el que habría intervenido la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, quien ya fue condenada por estos hechos y se convirtió en una de las principales testigos del expediente en contra del político.

Según indicó la Corte en noviembre de 2023, la supuesta organización relacionada con Char habría ido más allá de un simple convenio político, “en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara, y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos”.

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El exsenador estuvo recluido en el pabellón de funcionarios de La Picota desde el 8 de septiembre de 2023 hasta el 8 de enero de 2024. El excongresista venía desde Barranquilla, tras un viaje proveniente de Estados Unidos, para posteriormente ser trasladado hasta la capital del país.

El exsenador de Cambio Radical fue vinculado formalmente a la investigación de la Corte en junio de 2023 por la presunta compra de votos en Atlántico. Las pruebas en su contra indicarían que Char habría sido el organizador de la estructura delictiva que buscaba garantizar la llegada de Aida Merlano al Senado y de su fórmula a la Cámara, Lilibeth Llinás.

Por su parte, Aida Merlano fue condenada a 15 años de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Merlano fue deportada desde Venezuela a Colombia el 10 de marzo de 2023, luego de haber huido en 2019 desde la ventana de un consultorio odontológico.

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