Minjusticia expide decreto para que cambio de sexo en documentos de identidad sea gratuito

En el país se puede escoger el componente sexo de sus documentos de identidad entre “femenino”, “masculino” o “no binario”. Foto: Elaboración Propia

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Antes de salir de su cargo, el ahora exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo alcanzó a dejar firmado su último decreto: el 0732 de 2026, que establece el marco legal para que las personas puedan corregir el componente de sexo en su registro civil de nacimiento de manera gratuita. La nueva medida beneficia, dentro de otras, a personas trans y no binarias que buscan que los documentos queden con la identidad de género que los identifica.

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Lo que hace el decreto, dentro de otras cosas, es actualizar las normas para el procedimiento de corrección del componente “sexo” en el Registro Civil de Nacimiento, con el fin de garantizar el derecho a la identidad de género.

Dentro de los cambios que plantea el decreto se incluyen, además de las opciones tradicionales de Femenino (F) y Masculino (M), las categorías de No Binario (NB) y Transgénero (T) en el registro civil. La corrección de los documentos, establece el decreto, podrá hacerse en notarías con la expedición de una escritura pública. Los notarios, resalta el decreto, no podrán rechazar la solicitud y tendrán que tramitarla en máximo cinco días hábiles.

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En cuanto a los costos, se resalta que, por una sola vez, no habrá cobro de los trámites notariales para la corrección del componente sexo y, si se solicita simultáneamente, para el cambio de nombre de personas con identidades de género diversas. Asimismo, se establece que las actuaciones para el cambio de la información y el registro original serán reservados y solo podrán ser consultados por el titular, por orden judicial o por autoridades públicas.

Dentro de las razones del ministerio para la expedición del decreto está que se busca garantizar el respeto a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad, permitiendo que los documentos oficiales coincidan con la definición identitaria de cada persona. Asimismo, con decisiones de la Corte Constitucional que ha señalado en su jurisprudencia que las diferencias entre el documento y la identidad de género vulneran derechos y generan escenarios de discriminación.

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En una decisión de 2022, la Corte incitó al Gobierno Nacional a incluir la categoría “no binario” en los marcadores de sexo, reconociendo que las categorías tradicionales no representan la realidad de todas las personas. Asimismo, desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro se había contemplado trabajar en políticas públicas para “la atención integral de personas LGBTIQ+ y la superación del binarismo hombre-mujer en los registros del Estado”.

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