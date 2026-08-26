Atacan con drones cargados con explosivos la estación de Policía de El Tambo (Cauca)

Aunque fueron varias explosiones, no se ha registrado ningún herido hasta el momento. (Imagen de referencia) Foto: Óscar Pérez

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Una serie de ataques contra la fuerza pública en El Tambo (Cauca) tuvieron lugar en la mañana de este miércoles 26 de agosto. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la estación de Policía del municipio fue atacada con drones cargados con explosivos.

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Según se registró en videos que circulan por redes sociales, el lugar donde opera la Policía fue el blanco del ataque. Allí, fueron lanzados varios explosivos desde drones que serían manejados por grupos armados.

De acuerdo con las versiones de la comunidad, se escucharon más de diez detonaciones en el lugar y las instalaciones de la estación de Policía quedaron destruidas. Según las autoridades, ya se coordinan acciones entre la institución, el Ejército y la Fuerza Aérea.

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A pesar de la intensidad del ataque, hasta el momento no se reportan personas heridas o víctimas mortales. Sin embargo, se adelanta en este momento la verificación de los daños que hayan dejado las explosiones.

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Aunque todavía no se sabe quién está detrás de los ataques con drones, las autoridades resaltaron que en la zona hay presencia de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El hecho fue rechazado, dentro de otros, por el procurador general, Gregorio Eljach, quien, además de respaldar a los uniformados que fueron atacados, pidió “a las autoridades departamentales y municipales reforzar la presencia institucional y adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil”.

Lo mismo hizo el presidente del Senado, el congresista Honorio Henríquez, quien sostuvo que “l uso de drones y artefactos explosivos es un acto cobarde que atenta contra nuestros uniformados y pone en riesgo a la población civil, hoy confinada y en zozobra”.

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