Lucy Laborde denuncia a la fiscal general por supuestas presiones en caso de Nicolás Petro

La exfiscal del caso contra el hijo del expresidente Gustavo Petro señaló una serie de presuntas irregularidades en el proceso. La denuncia la presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Archivo Particular

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La exfiscal Lucy Laborde, quien estuvo al frente del caso contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, denunció supuestas presiones en el proceso por parte de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Según le dijo a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la jefa del ente investigador habría incurrido en irregularidades y delitos como prevaricato, abuso de función pública, revelación de secretos, constreñimiento y persecución laboral.

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Con un documento de 17 páginas, Laborde le pidió al Congreso que investigue a Luz Adriana Camargo y pidió que se compulsen copias para que las autoridades competentes investiguen a Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía. Todo, por supuestas presiones para cerrar el caso en contra del hijo del ahora expresidente Petro.

Según le narró a la cámara baja, después de recibir el proceso contra Nicolás Petro el abogado Ricardo Gaviria, quien fue el primer representante del hijo del entonces presidente, le propuso una terminación anticipada del proceso. Lo que decía el abogado, según la denuncia de Laborde, es que se retiraran los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y que solo se investigara por presunta estafa. “El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez que llevó esa propuesta manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos’”, se lee en la denuncia.

En el documento la exfiscal también señaló un supuesta “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”. La denuncia también resalta que en septiembre de 2024 se reunió con su jefa, la fiscal general, y que ella le sugirió que le retirara a Nicolás Petro el delito de lavado de activos y solo dejara el enriquecimiento ilícito. En ese encuentro también habría estado la fiscal Liliana Trujillo.

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“En la reunión se mencionó que estaría pendiente por imputar a Nicolás Petro Burgos por los delitos correspondientes a la contratación con la fundación Fucoso, la señora Fiscal General manifestó a la Dra. Aura Liliana Trujillo que investigara esos hechos a fin de establecer si por medio de esa fundación (Fucoso) se habrían ingresado los COP 15.000 millones que se mencionaban habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022”, se lee en el documento.

“Me negué de manera expresa a modificar la calificación jurídica”, le aseguró Laborde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Según la ahora exfiscal, tras negarse, fue trasladada a Barranquilla, varios de sus colaboradores salieron de la Fiscalía y otras presuntas irregularidades alrededor del proceso. En el documento también sostiene que el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, accedió a radicados, al parecer, de manera irregular.

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Según contó Laborde, por esas irregularidades ordenó una auditoría al Sistema Penal Oral Acusatorio - Spoa. Los resultados, asegura, dejaron ver que funcionarios de la Policía habrían accedido a los procesos que ella adelantaba. En la denuncia también sostiene que la fiscal Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales, habría estado detrás del nombramiento de un fiscal de apoyo para su despacho, a pesar de que ella nunca o pidió. “La nueva directora de lavado de activos Dra. Sandra Liliana Mesa Agudelo, asignó de manera abrupta, sin solicitarla la misma fiscal de apoyo, quien llegó a la ciudad de Barranquilla sin previo aviso”, se lee.

De acuerdo con lo presentado a la Cámara, a supuesta retaliación en su contra por negarse a cerrar el caso contra Nicolás Petro Burgos culminó con su salida de la Fiscalía.

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