Caso Nicolás Petro en vivo: Fiscalía imputa nuevos cargos al hijo del presidente

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro ya enfrenta un proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se sigue moviendo el expediente judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante el despacho del juez 14 de control de garantías de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación adelanta una diligencia de adición de dos nuevos cargos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Desde el pasado 1 de octubre estaba pendiente el desarrollo de la diligencia, que había sido aplazada por solicitud de la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La fiscal Lucy Laborde, quien desde hace un año tiene en sus manos la investigación, radicó el pasado 6 de septiembre una solicitud de imputación de nuevos cargos relacionados con la presunta asignación de contratos amañados a la Fundación Conciencia Social.

En contexto: Claves para entender las últimas movidas en la investigación contra Nicolás Petro

Siga la audiencia minuto a minuto:

Al proceso que se adelanta desde 2023 contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la fiscal Lucy Laborde agregó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencia. ¿La razón? El hijo mayor del presidente habría hecho parte de un esquema criminal mediante el cual habría desviado $111 millones de recursos de la Gobernación del Atlántico a sus bolsillos y los de su expareja, Daysuris Vásquez.

En ese desvío de recursos, señaló la Fiscalía, Petro Burgos habría participado como interviniente, pues habría hecho las gestiones necesarias para que, aprovechando su rol y poder social, su expareja hiciera el puente entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, para los supuestos contratos amañados. “Ejerció su influencia política y social para la obtención de contratos que los favorecieran a usted, a su esposa Daysuris Vásquez y a otros terceros como Pedro Name y Gustavo de la Ossa”, dijo la fiscal.

La fiscal Lucy Laborde expuso durante la diligencia que entre Nicolás Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, presuntamente se fraguó un plan para desviar dineros de la Gobernación del Atlántico a sus bolsillos, a través de la Fundación Conciencia Social, cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro era diputado de ese departamento. Para las movidas ilícitas, argumentó el ente investigador, Petro Burgos se habría aprovechado de su rol como servidor público.

Petro Burgos Vásquez habrían “utilizado” la fundación en 2022 para desviar millonarios contratos para atención psicosocial de adultos mayores. Al parecer, el dinero habría ido a parar en cheques cobrados por terceros y dinero en efectivo entregado a Petro Burgos y a Vásquez. El dinero, dijo la fiscal Laborde, se habría desviado mediante dos mecanismos: primero, mediante el pago de anticipos; y segundo, mediante contrataciones de personas con salarios “inflados” en la fundación, cuya diferencia habría ido a parar a los bolsillos del mayor del presidente Gustavo Petro.

El juez Jorge Alberto Ortiz Ángel le dio luz verde a la audiencia de imputación de cargos, después de que el pasado 1 de octubre se aplazara la diligencia por solicitud de Nicolás Petro y de su representante, el abogado Alejandro Carranza. Una vez más, la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro solicitó que se aplazara la audiencia, argumentando que no fueron previamente informados sobre los detalles de la imputación y que sobre la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, pesa una recusación por el caso.

El togado argumentó que no es posible aplazar una vez más la diligencia con motivo de la recusación a la fiscal Laborde, pues la misma fue negada el pasado 30 de octubre, cuando la Fiscalía General de la Nación señaló que “no se demuestra la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación”, por lo que no hay razón para retirar a la funcionaria del caso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.