Gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, denunció haber sido víctima de un atentado

El Gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, aseguró, a través de su perfil en la red social Facebook, haber sido víctima de un atentado mientras salía del municipio de Fortul y Tame (Arauca).

En la publicación, el gobernador publicó: “Nos acaban de atacar”. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el auto de Martínez Prada con impactos de bala en ventanas y carrocería.

Según indicó el medio Caracol Radio, tanto el gobernador como su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro. Al momento, no se ha confirmado en manos de quién estuvo el atentado contra el mandatario.

Tras la reciente escalada de violencia en el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo, tomando datos de la Fiscalía General de la Nación, aseguró que en la zona ya son 10 las mujeres asesinadas en lo que va del año.

La entidad defensora de derechos humanos aseguró que estos hechos, entre otros muchos, no solo reflejan la brutalidad del conflicto armado, sino que es usado como método de “subyugación y amedrentamiento de las comunidades”, sobre todo contra mujeres, jóvenes y niñas.

En el departamento se vive una constante confrontación entre las disidencias de las Farc, particularmente del Estado Mayor Central, y el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln), ambos con presencia en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte.

