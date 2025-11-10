Condenan a 11 integrantes de Eln por 60 casos de reclutamiento forzado de menores

Durante el juicio oral contra estas personas, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que demostraron un patrón sostenido de reclutamiento de menores de edad, una práctica que habría sido impuesta por los líderes del grupo armado.

En la mañana de este lunes 10 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que habían sido llevados a juicio por el ente investigador, fueron hallados responsables de los reclutamientos forzados de al menos 60 menores de edad, entre los años 2002 y 2019, en cinco departamentos del país. Un juez penal especializado de Antioquia los declaró culpables y el monto de su condena se conocerá en febrero de 2026.

Las personas condenadas pertenecen al Comando Central del Eln y fueron identificados como Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”.

Asimismo, entre los responsables están los líderes del Frente de Guerra Occidental: Emilce Oviedo Sierra, alias “Martha” o “La Mona”; Levis Dairon Polo Regino, alias “Cholo” o “Ricardo”; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias “Boca de Perro”; e Isaac Tuberquia Arias, alias “Bernardo”.

También fueron hallados culpables miembros del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro o Magdalena Medio: William Alexander Zapata Mora, alias “Patacón”; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias “El Calvo”; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias “Yeimi”.

Durante el juicio oral contra estas personas, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron “un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad”. Esta práctica que habría sido impuesta por los líderes del grupo armado.

Según indicó el ente investigador, 60 niñas, niños y adolescentes habrían sido vinculados mediante amenazas y engaños a diferentes estructuras del Eln. “En el curso de la investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, fueron documentados casos que involucran a 24 víctimas mujeres y 36 hombres”, señaló la Fiscalía.

Estos jóvenes fueron incorporados de manera forzosa al grupo armado entre 2002 y 2019 en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

