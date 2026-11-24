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En la noche del pasado 23 de noviembre, un vehículo acondicionado con explosivos fue activado en el parque central de Villavicencio, puntualmente frente a la sede de la Gobernación del Meta. El hecho deja, hasta el momento, un saldo de 24 personas heridas y un balance preliminar de 85 lotes afectados. Dentro de los heridos hay una niña de nueve años.
Ante la creciente ola de violencia, el presidente Abelardo de la Espriella llegó en la mañana de este 24 de noviembre a Villavicencio para liderar un consejo de seguridad, junto al alcalde Alexander Baquero. Por su parte, la Alcaldía y la Gobernación del Meta ofrecen hasta COP 150 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.
"Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para saber quienes dejaron ese carro bomba en la ciudad", aseguró el alcalde.
ONU rechazó ataque contra la Gobernación del Meta y pidió esclarecer los hechos
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó el ataque contra la Gobernación del Meta. A través de sus redes sociales, señaló: “Recordamos que los ataques contra la población civil están prohibidos y afectan gravemente los derechos humanos, además de generar angustia, temor y miedo”.
En su pronunciamiento, la organización expresó su solidaridad con las personas afectadas y llamó a respetar las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos “en todo tiempo y lugar”. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos.
“No habrá impunidad”: De la Espriella vuelve a referirse al ataque en Villavicencio
El presidente Abelardo de la Espriella volvió a pronunciarse. A través de X, publicó un mensaje en el que señaló: “Villavicencio y el Meta no están solos. Aquí está el Gobierno Nacional con recursos para reconstruir y con toda la fuerza legítima del Estado para combatir el narcoterrorismo”.
Asimismo, anunció: “A alias ‘Antonio Medina’ y a quienes se fortalecieron al amparo de fallidos procesos de paz les advierto: no habrá impunidad. Con el respaldo de Dios y de nuestra fuerza pública, los perseguiremos hasta someterlos a la justicia”. En su publicación, el jefe de Estado agregó un video en el que muestra imágenes de las edificaciones afectadas.
Dos fiscales fueron designados para liderar investigaciones por ataque con carro bomba en Villavicencio
La Fiscalía dispuso de dos fiscales especializados para liderar las investigaciones para dar con los responsables del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche del pasado lunes 23 de noviembre. Según el ente investigador, "desde el momento en que tuvo conocimiento del atentado terrorista contra la Gobernación de Meta, la Fiscalía General de la Nación activó su capacidad de respuesta y dispuso de dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para dirigir las actuaciones orientadas a identificar y judicializar a los responsables de este ataque".
A través de un comunicado, el fiscal Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada, dijo que los fiscales coordinan los equipo de policía judicial de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) "en la atención de los actos urgentes y el desarrollo de las labores investigativas necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a quienes habrían ordenado y ejecutado la acción violenta, y a las personas involucradas en la planeación, coordinación y financiación".
Dentro de las hipótesis que verifican está la posible participación del frente 39 "Arcesio Niño" de las disidencias de las Farc, estructura criminal con injerencia en el oriente del país.
Presidente De la Espriella se pronuncia y señala a "Antonio Medina" como responsable de ataque
En Villavicencio, el presidente Abelardo de la Espriella, en compañía de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se pronunció sobre el reciente atentado: “El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno Nacional está aquí, primero, para anunciar que vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción. Segundo, no vamos a dejar que este hecho quede impune. Los responsables van a pagar y caerá sobre ellos todo el peso de la ley”.
Asimismo, señaló: “No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo. Los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza, con total determinación. No vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y traigamos paz al pueblo colombiano, pero no la paz que se negocia con los delincuentes”. El presidente, además, señaló al disidente de las Farc "Antonio Medina" como responsable del ataque y aseguró: “Lo haremos pagar con sangre”.
Alcaldía de Villaviencio toma medidas tras ataque a la Gobernación de Meta
Por medio de un decreto expedido por la Alcaldía de Villavicencio, el mandatario local, Alexander Baquero, tomó varias medidas para prevenir posibles ataques terroristas, como el ocurrido el pasado 23 de noviembre en la ciudad. Entre ellas, restringió el tránsito de motocicletas con acompañante masculino mayor de 12 años dentro de un perímetro de 100 metros de algunos corredores clave de la ciudad.
La restricción estará vigente entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde de este 24 de noviembre. La medida cobija los trayectos entre la Base Aérea Apiay, la vía al puente sobre el río Ocoa, la vía Puerto López hacia el centro de la ciudad y el edificio de la Gobernación del Meta, así como la vía al Hospital Departamental, entre otros corredores.
Además, el alcalde declaró la Alerta Amarilla en el municipio y ordenó a la Secretaría de Salud Municipal notificar a clínicas y puestos de salud para que mantengan la disponibilidad de sus servicios y capacidad de respuesta.
Presidente De la Espriella llega Villavicencio para liderar consejo de seguridad
Sobre las nueve de la mañana de este martes, el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la capital del Meta para reunirse con las autoridades locales y la cúpula militar que participarán en el consejo de seguridad por el ataque a las instalaciones de la Gobernación. Se tiene previsto que el jefe de Estado haga un recorrido por la zona del ataque y luego se adelante la reunión. Después, se desplazará hasta el Guaviare para atender otros asuntos.
En contexto: Ofrecen COP 150 millones de recompensa por información de ataque a Gobernación del Meta
Tropas de la Séptima Brigada del Ejército Nacional son desplegadas para atender el hecho
A través de una publicación en X, el Ejército Nacional confirmó que, desde el momento del ataque, tropas de la Séptima Brigada mantienen presencia en diferentes puntos de Villavicencio. "Rechazamos categóricamente este acto de violencia contra la institucionalidad y la tranquilidad de los metenses", aseguraron.
El Ejército pidió a la ciudadanía informar de manera inmediata, a través de la línea 107, sobre cualquier actividad, persona, vehículo o situación sospechosa que pueda representar un riesgo para la seguridad. Por el momento, las tropas continuarán desarrollando labores de seguridad en coordinación con las autoridades.
El Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Jorge Eduardo Mora, también se pronunció a través de la red social X y rechazó el hecho. Asimismo, aseguró que se ordenó el despliegue de todas las capacidades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. "No habrá tregua contra los violentos: iremos tras los autores materiales e intelectuales de este hecho", mencionó.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera categórica el "cobarde y repudiable ataque terrorista" contra la sede de la Gobernación del Meta. "No existe ninguna justificación para estas acciones execrables, son hechos que constituyen una grave amenaza contra la institucionalidad y la población civil", aseguró la entidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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osvito(10170)•Hace 56 minutosLa paz de los cementerios, todos muertos. Absurda sentencia sobre la estupidez Colombiana.
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Mario(16018)•Hace 1 horaTodo, culpa de Petro y su cafre ministrico de Defensa que, por medio de su disparatada Paz Total, le dieron rienda suelta a los criminales.
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RICARDO(81050)•Hace 1 horaEl tigre de Temu quería guerra y se la están contestando en el Valle, en el Meta, en Norte de Santander, en el Cauca… "Bienvenidos a la Patria Milagro" había escrito en una bomba y le están contestando la bienvenida. Revisen el carro bomba a ver si no tiene un escrito para él …. El único que apaciguó esto fue Santos y sus diálogos porque Uribe no pudo en 8 años, Pastrana y su plan Colombia tampoco ni Petro y su ingenuidad de Paz Total. Los que votaron por la guerra, que no se quejen.
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Guillermo(n5sqs)•Hace 1 horaHace 4 años eran alrededor de 15.000 los actores armados y en 2026 son 30.000. Adicionalmente, segun los informes de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el número de municipios con presencia de grupos armados en Colombia pasó de más de 400 en 2022 a 527 en 2026 (equivalente al 46,9 % del territorio nacional). Son las cifras de fuentes, incluso cercanas al Progresismo. Cerrar los ojos ante esa realidad de los ataques a población civil es una necedad.
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antonio(7747)•Hace 1 horaPedro Juan Aristizábal Hoyos(86870), Sr no sea ignorante, todos sabemos que petro durante sus nefastos 4 sños de gobierno permitió el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley con su estafa de la paz total. despierte que ya está muy viejo.
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Guillermo(n5sqs)•Hace 2 horasVolvimos desafortunadamente en el tiempo a hace 30 años (1997), cuando los actores armados llegaron a sitiar a Bogotá y sus alrededores. La fallida "Paz Total" de Cepeda y Petro contribuyó mucho al desmadre actual, empodero a los irregulares y los dejó campear a sus anchas. Pésimo legado del progresismo.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasTambien Petro es culpable. Que tipos tan básico es usted
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasTambien Petro es culpable? Estos abelardistas son muy básicos
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