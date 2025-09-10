Intento de asonada al Ejército en Putumayo terminó con un civil herido

Cerca de 200 personas intentaron frenar una operación contra la minería ilegal zona rural del Puerto Guzmán. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Un operativo militar contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Guzmán (Putumayo), terminó en un intento de asonada contra la fuerza pública en la que resultó herido un civil. Los hechos se registraron en la vereda Mandur, donde tropas del Ejército adelantaban la destrucción de unidades procesadoras.

De acuerdo con videos publicados por medios regionales, cerca de 200 personas rodearon a los uniformados en medio de la operación, lanzándoles piedras e insultos. Además, varios de los manifestantes habrían intentado arrebatarles las armas a los soldados para frenar el procedimiento.

Ante esta situación, los soldados respondieron con disparos al suelo para dispersar a la multitud y evitar una posible retención. En medio de esa acción, una de las balas impactó en el pie de un civil, cuyo estado de salud aún no se conoce. Tras el incidente, las tropas se replegaron y abandonaron la zona.

No es el primer episodio de este tipo en Putumayo. Apenas unos días antes, el pasado 3 de septiembre, en la vereda Siloé del municipio de Villagarzón, se registró otro intento de asonada contra una operación militar. En esa ocasión, tropas de la Brigada 27 del Ejército adelantaban acciones para destruir un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca, considerado una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados que operan en la región.

Durante el procedimiento, un grupo de civiles llegó hasta el lugar y comenzó a agredir a los uniformados con piedras y objetos contundentes, hasta que la situación escaló a un nivel de violencia mucho más grave. Según el reporte militar, dos civiles rociaron a los soldados con gasolina y les prendieron fuego.

Las víctimas fueron identificadas como el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el 75 % de su cuerpo, y un soldado profesional con afectaciones de aproximadamente el 30 %. Ambos fueron trasladados de manera inmediata a centros asistenciales de la región y, posteriormente, remitidos a instituciones de mayor nivel de complejidad para recibir atención especializada.

El estado del subteniente Mejía es el más delicado. El joven oficial fue trasladado a Bogotá y hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, donde permanece bajo estricta observación médica, en condición crítica y con pronóstico reservado. Un equipo multidisciplinario lo atiende de manera permanente, dado el alto riesgo vital que enfrenta debido a la extensión y la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el soldado profesional y otro uniformado que también resultaron afectados han presentado una evolución favorable. De acuerdo con el más reciente reporte médico, ambos se encuentran hospitalizados en sala general, en condiciones clínicas estables, bajo supervisión permanente.

