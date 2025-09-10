Peluquera fue condenada por causarle muerte a clienta haciéndole una liposucción

Laura Sofía Amaya, de 23 años, murió luego de una cirugía estética realizada por una peluquera sin licencia para procedimientos relacionados con la salud. Foto: Cortesía

Un juez penal de Bogotá emitió un sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que causó la muerte a otra mujer durante una cirugía estética en Bogotá, el 15 de septiembre de 2023.

Según las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, la víctima, identificada como Laura Sofía Amaya, llegó a un salón de belleza en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la ciudad, el cual no estaba acreditado para realizar cirugías estéticas o prestar servicios de salud.

Sin embargo, Celeita Angarita, sin contar con la formación profesional, la experiencia necesaria, ni los materiales adecuados, comenzó a practicar una liposucción, para extraerle grasa del cuerpo a Laura Sofía Amaya.

En medio de la “intervención irregular”, como lo llamó la Fiscalía, la mujer convulsionó y fue trasladada de manera urgente a un centro asistencial, donde finalmente falleció a causa de un paro respiratorio.

Por estos hechos, la estilista fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. En octubre de 2025 se conocerá la pena que deberá cumplir por la muerte de su clienta.

En su momento, El Espectador habló con una de las amigas de la víctima, quien detalló que el nombre de la supuesta clínica era Revovvastyle Spa. “Conocimos a unas amigas que nos hablaron de la cirujana Brenda Gissel Celeita Angarita, quien se nos presentó como una médica esteticista especializada, quien nos aseguró de que no había ningún riesgo, y hasta nos mostró varios de sus resultados. Su discurso nos dio confianza”, dijo la persona entrevistada.

Asimismo, agregó que, se suponía que Laura Sofía Amaya saldría sin inconvenientes del local a la 1:00 p.m., pero salió en un estado tan crítico que convulsionó. De hecho, durante el procedimiento “hasta la dejaron caer de la camilla”. Aunque alcanzaron a trasladarla al Policlínico del Olaya, la víctima falleció en cuestión de tres minutos.

