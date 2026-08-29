Ataque con dron en Suárez (Cauca) dejó siete civiles heridos, cuatro son menores de edad

Los heridos fueron trasladados a Cali. Entre ellos hay cuatro menores de edad. (Imagen de referencia) Foto: Julián Ríos Monroy

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Un ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó siete personas heridas en zona rural de Suárez, en el norte del Cauca. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años, quienes sufrieron lesiones que obligaron a trasladarlos a centros médicos de Cali.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Asnazú, donde un grupo armado, hasta ahora sin identificar, habría utilizado una aeronave no tripulada para lanzar el artefacto. La explosión también lesionó a tres adultos de 18, 33 y 59 años y generó temor entre los habitantes de la zona.

Aunque los primeros reportes daban cuenta de seis personas afectadas, las autoridades actualizaron posteriormente el balance y confirmaron que fueron siete los heridos. Cinco pacientes fueron remitidos a la Fundación Valle del Lili, en Cali, para recibir atención de mayor complejidad. Los otros dos permanecen bajo observación médica después de ser estabilizados.

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El alcalde de Suárez, César Lizardo Cerón, alertó este 29 de agosto sobre la gravedad del ataque y sus consecuencias para la población civil. La Alcaldía y los organismos de socorro activaron los protocolos de emergencia para atender a las víctimas y acompañar a sus familias.

El procurador general, Gregorio Eljach, también rechazó el atentado y pidió fortalecer las medidas de prevención y seguridad en la región. En su pronunciamiento, emitido cuando el balance preliminar era de seis heridos, manifestó especial preocupación por los menores afectados.

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“La violencia contra la población civil, y especialmente contra los niños, niñas y adolescentes, debe ser repudiada por toda la sociedad. Hago un llamado a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención, protección y seguridad para garantizar la vida e integridad de las comunidades”, señaló Eljach.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el uso del dron con explosivos y aseguró que la administración departamental trabaja de manera conjunta con la Alcaldía y con la fuerza pública para atender la emergencia.

“Condenamos el ataque criminal con un dron ocurrido en Suárez, afectando de manera directa a nuestra población civil, con un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad, hasta el momento”, afirmó el mandatario departamental.

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Guzmán también solicitó al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar reforzar las acciones de seguridad en la región. “Estos hechos demuestran, una vez más, el desprecio de los violentos por la vida, la dignidad y la población civil. No hay ninguna justificación para atacar a nuestra gente”, agregó.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué estructura armada ejecutó el ataque. Suárez y otros municipios del norte del Cauca han sido afectados de manera recurrente por la presencia de grupos ilegales y por sus disputas por el control territorial.

La Gobernación anunció que continuará acompañando a las familias por medio de su Secretaría de Gobierno. Entretanto, líderes y habitantes de la región volvieron a pedir medidas efectivas de protección, especialmente para los niños y adolescentes que están quedando en medio de las acciones armadas.

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