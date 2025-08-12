Filtran número personal del ministro de Defensa y se desatan amenazas y ciberataques

La filtración derivó en amenazas directas, intentos de hackeo, interceptaciones ilegales, estafas y ataques para rastrear la ubicación del ministro Pedro Sánchez. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un grave incidente de seguridad obligó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a cambiar la línea telefónica que había usado por más de dos décadas, luego de que el sargento (r) Alexander Chalá Sáenz divulgara su número personal en redes sociales. El ministro ya presentó una denuncia penal contra el exsuboficial, a quien acusa de proferir calumnias y de poner en riesgo su vida, la de su familia y la seguridad nacional.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, la filtración derivó en amenazas directas, intentos de hackeo, interceptaciones ilegales, estafas y ataques para rastrear la ubicación del alto funcionario, incluso durante reuniones y operaciones reservadas. Ciberdefensa de las Fuerzas Militares logró neutralizar los intentos, pero la magnitud del riesgo llevó a reforzar el esquema de seguridad del ministro, de su familia y en las instalaciones de esa cartera de gobierno, en Bogotá.

La línea filtrada era utilizada para comunicaciones directas con altos mandos militares y policiales, miembros del Gobierno, gobernadores, alcaldes, líderes sociales y colaboradores del despacho ministerial. Inteligencia Militar estableció que, aunque Chalá intentó ocultar parte de los dígitos, hackers reconstruyeron el número y accedieron a datos sensibles, incluyendo información clasificada y claves de acceso a cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos.

El ministro Sánchez confirmó en diálogo con Caracol Radio que se vio obligado a cambiar su número telefónico tras recibir amenazas de muerte, ser blanco de intentos de hackeo y ver expuesta información sensible, hechos que atribuyó a la divulgación de chats por parte del sargento (r) Alexander Chalá Sáenz en redes sociales.

Sánchez advirtió que la filtración comprometió información confidencial clave para la seguridad nacional. Tras la exposición en redes, “comenzaron a llamarme, algunos a amenazarme, otros también podían hacerse pasar por mí. Pero lo delicado es que facilitaron información para las diferentes amenazas de tal manera que puedan acceder a mi celular, donde manejo de información supremamente sensible que tiene que ver con la seguridad de todos los colombianos”, declaró.

¿Qué dicen los chats publicados por el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz?

La filtración del número de Sánchez se dio tras una serie de publicaciones en la red social X, hechas por el sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, en las que divulgó capturas de pantalla de una supuesta conversación entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general (r) Eduardo Zapateiro. En los mensajes se insinuaría la gestión de un contrato de forma directa con la Industria Militar (Indumil), sin la intervención de la Presidencia de la República.

En uno de los apartes más comprometedores, Zapateiro presuntamente señala: “Es importante que ese contrato no pase por Presidencia. Todo directo con MDN”, a lo que Sánchez habría respondido: “Mi general, tranquilo que eso ya está organizado, todo se hace como años pasados directo por Indumil, presidencia no tiene porque enterar o intervenir el el proceso (sic)”.

El ministro Sánchez desmintió de inmediato la autenticidad de estos mensajes y los calificó como parte de una campaña “calumniosa”. En su cuenta de X, advirtió: “Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el Presidente de la República”.

