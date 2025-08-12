Estos son los dos nuevos generales de la Policía Nacional

Ambos oficiales asumirán responsabilidades estratégicas en la lucha contra el multicrimen y debilitar el poder económico de organizaciones criminales. Foto: Policía

En medio de la creciente amenaza que representan las redes del crimen organizado, tanto a nivel interno como internacional, la Policía Nacional anunció el ascenso de la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro y del coronel Andrés Fernando Serna Bustamante al grado de brigadieres generales. Ambos oficiales asumirán responsabilidades estratégicas en la lucha contra el multicrimen y debilitar el poder económico de organizaciones criminales.

El general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía, aseguró que el nuevo grado conferido a los oficiales no solo reconoce su trayectoria y méritos, sino que les asigna una misión de alto impacto. “También serán fundamentales en el cumplimiento de las prioridades institucionales para garantizar la protección del capital natural del país, la lucha frontal contra la corrupción, el Plan Democracia 2026 y la consolidación de la Política Integral de Bienestar para la Fuerza Pública”, indicó.

La designación de los nuevos generales se produce en el marco de una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad ciudadana como prioridad nacional. Esta ofensiva incluye operaciones coordinadas con autoridades judiciales, organismos de inteligencia y cuerpos policiales de otros países, con el fin de golpear las estructuras de mando, las redes de apoyo y las finanzas de los grupos criminales.

Además de enfrentar delitos de alto impacto, la Policía resaltó que la labor de los nuevos brigadieres se enfocará en atender de manera directa los requerimientos de la ciudadanía y con presencia constante en el territorio. “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la integridad de los colombianos, trabajando en estrecha colaboración con autoridades nacionales e internacionales”, señaló la institución.

¿Quiénes son los nuevos brigadieres generales?

Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro

Nacida el 20 de junio de 1975 en Chiquinquirá (Boyacá), actualmente se desempeña como comandante de la Policía del Valle del Cauca, una de las regiones más complejas en materia de orden público por la presencia de economías ilícitas y disputas entre grupos armados. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, subdirectora de Educación Policial, comandante encargada de la Región de Policía N.2 y responsable del servicio de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio.

Es profesional en criminalística, con maestría en criminología y victimología, y cuenta con especialización en seguridad y administración policial. Su hoja de vida registra 178 felicitaciones y 65 condecoraciones, reflejo de su trayectoria y compromiso institucional. Egresó como subteniente el 5 de noviembre de 1996 de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.

Brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante

Nacido el 14 de junio de 1974 en Manizales (Caldas), es actualmente comandante del Departamento de Policía Cundinamarca y coordinador del Plan Democracia 2026, una estrategia diseñada para garantizar la seguridad en el marco de las próximas elecciones. Se ha destacado como director de Talento Humano, comandante del Departamento de Policía Magdalena y subcomandante en el Departamento de Policía Risaralda.

Es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en contratación estatal, investigación de accidentes de tránsito, seguridad y gestión. En su trayectoria suma 286 felicitaciones y 114 condecoraciones. Al igual que Rodríguez, egresó como subteniente el 5 de noviembre de 1996 de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander.

