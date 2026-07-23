Ataque con francotirador del Eln deja un soldado herido en Ocaña (Norte de Santander)

El uniformado herido tuvo que er evacuado en helicóptero hacia Cúcuta, donde recibió atención médica urgente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Un operativo del Ejército Nacional en zona rural de Ocaña (Norte de Santander) dejó como resultado un soldado herido por cuenta de un ataque con francotirador perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El hecho se registró en la tarde del 22 de julio y, según se sabe hasta el momento, ocurrió en límites con el municipio de González (Cesar).

La información entregada por las autoridades indica que los uniformados de la Segunda División del Ejército adelantaban un operativo de control y registro en una zona conocida como Otaré cuando fueron atacados por presuntos integrantes del Eln. El combate posterior entre la fuerza pública y el grupo ilegal se prolongó durante varias horas.

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En medio del combate, uno de los soldados fue herido por un francotirador del Eln. Según se sabe hasta el momento, el uniformado recibió varios disparos en sus extremidades inferiores. De inmediato, sus compañeros de unidad le prestaron los primeros auxilios. Luego fue evacuado en un helicóptero hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

Desde la Segunda Divisón del Ejército señalaron que sus tropas siguen desplegadas en la región de Catatumbo para atender la situación de seguridad y orden público. Además, mantienen sobrevuelos, patrullajes y operaciones militares contra el Eln y las disidencias de las Farc, que sostienen una confrontación armada por el control territorial en esa región.

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Al tiempo que se conocía la noticia de este combate, las autoridades de Norte de Santander hacían un balance de la situación humanitaria en la región por cuenta de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y Eln. En zona rural de Tibú se reportó el desplazamiento forzado de al menos 20 familias por cuenta del recrudecimiento de las confrontaciones entre grupos ilegales.

Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, dijo a medios de comunicación que tienen reporte de alteraciones al orden público en puntos claves de la región del Catatumbo. “Se ven drones esparciendo explosivos en medio de la población civil”, señaló el funcionario. Por esa razón, varias familias estarían saliendo de la región para resguardar sus vidas.

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Los enfrentamientos iniciaron el pasado sábado en la vereda Tres Bocas. Luego se extendieron al corregimiento Campo Dos y a la vereda Kilómetro 25. “Lamentablemente ya están llegando familias desplazadas. En Tibú nos reportan 20 núcleos familiares y nos siguen informando los enlaces municipales de víctimas y los alcaldes que hay gente desplazándose nuevamente hacia el casco urbano de Tibú”, dijo el consejero Niño.

El desplazamiento de estas familias se suma a las más de 140.000 personas que han tenido que salir del Catatumbo desde enero de 2025, cuando estalló la última escalada violenta entre el Frente de Guerra Oriental del Eln y el Frente 33 de las disidencias comandadas por “Calarcá Córdoba”. Al menos 204 personas han sido asesinadas en medio de esta crisis que continúa.

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