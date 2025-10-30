Ataque del frente Carlos Patiño en Cauca deja un soldado muerto y cinco heridos

En el hecho, atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, murió el soldado Johan Cuéllar Gaitán y resultaron cinco soldados más heridos. Foto: Ejército Nacional

En la madrugada de este 30 de octubre se registró un nuevo episodio de violencia en el departamento del Cauca. Tropas del Batallón de Infantería N.° 7 del Ejército Nacional fueron víctimas de la activación de un explosivo en el municipio El Patía. En el hecho, atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, murió el soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y otros cinco soldados resultaron heridos.

Según indicaron las autoridades, el atentado se produjo cuando las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado en la ruta Popayán-El Estrecho. En el trayecto, fueron atacados por un artefacto explosivo improvisado, que estaba escondido a un costado de la vía.

“De manera inmediata se activó el plan de reacción y evacuación aérea de los heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada”, aseguraron los uniformados. Asimismo, señalaron que se coordinó un área de seguridad con las autoridades locales y la Policía Nacional para garantizar la protección de la comunidad.

El Ejército afirmó que este acto, al que denominó “cobarde“, constituye una grave violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) al utilizar estos artefactos y métodos indiscriminados que ponen en riesgo a la población civil.

El pasado 28 de octubre se registró otro atentado en el departamento del Cauca, específicamente en el sector La Hacienda del corregimiento El Plateado, en Argelia. Presuntos integrantes del frente Carlos Patiño lanzaron explosivos con drones contra la base militar de la zona.

Cerca de la base se ubica la Escuela Rural Bello Horizonte, la cual resultó afectada por el lanzamiento de los explosivos. Además de los daños en las instalaciones, seis civiles resultaron heridos, incluyendo a menores de edad y una mujer.

En total, el centro de salud de El Plateado reportó seis personas heridas, cinco de ellas menores de edad que presentaban aturdimiento a causa de las explosiones. Sin embargo, todos ya fueron dados de alta.

La sexta persona, una mujer mayor, presentaba heridas por esquirlas. Ella fue trasladada inicialmente al municipio de Argelia y, posteriormente, a Popayán, la capital del departamento. Según las autoridades, se encuentra fuera de peligro.

