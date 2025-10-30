Admiten tutela de Daniel Quintero contra Registraduría por impedir su inscripción como candidato

Daniel Quintero sostiene que el organismo electoral desconoció su renuncia a la consulta interna del Pacto Histórico. Foto: El Espectador - José Vargas

El Juzgado 72 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió este 29 de octubre una acción de tutela presentada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que la Registraduría Nacional le negara la inscripción de su comité promotor para avalar una candidatura presidencial por firmas de cara a las elecciones de 2026. La decisión también ordena solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) toda la documentación relacionada con el trámite administrativo que llevó a la negativa de la entidad.

En la tutela, Quintero afirma que la Registraduría estaría vulnerando sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al acceso a cargos públicos, al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

Además, sostiene que el organismo electoral desconoció su renuncia a la consulta interna del Pacto Histórico, la cual presentó —según asegura— tras los cambios en las reglas para los precandidatos. Esa renuncia, indicó el exmandatario, impide considerarlo militante del Polo Democrático, del Partido Comunista o de la Unión Patriótica, colectividades que integran la coalición de gobierno.

Quintero adjuntó oficios enviados a los tres partidos aclarando que su inscripción inicial no fue autorizada y, por tanto, no genera vínculo orgánico ni inhabilidad por doble militancia. En la tutela, reprochó que la Registraduría haya trasladado el asunto al CNE para que defina si es procedente o no su inscripción por firmas, pese a que —según él— no existe norma que obligue a ese trámite previo ni se ha aplicado un criterio similar con otros aspirantes.

El exmandatario señaló que esta actuación busca impedirle iniciar la recolección de apoyos ciudadanos dentro de los tiempos establecidos para las campañas independientes. “La Constitución Política no establece ninguna inhabilidad o prohibición que impida registrar un comité promotor. Además, cualquier hipótesis de doble militancia o incompatibilidades son materia de control posterior ante el CNE o juez natural”, señala la tutela.

El exalcalde también solicitó una medida cautelar para que se autorizara de inmediato el registro del comité promotor mientras avanza el estudio de fondo del caso. Argumentó que el tiempo corre en su contra, pues le restan alrededor de mes y medio para recolectar más de 630.000 firmas válidas. No obstante, el juez negó dicha medida provisional al no encontrar, por ahora, una afectación inminente o irreparable.

La admisión de la tutela también obliga a la Registraduría y al CNE a entregar explicaciones sobre su actuación y a respaldar las decisiones con soporte normativo. Tras la recepción de la información, el juzgado deberá resolver si la entidad vulneró o no los derechos fundamentales alegados por Daniel Quintero.

