Cinco muertos y dos capturados tras combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia

Una nueva escalada de violencia se registró en Abriaquí (Antioquia). En la mañana de este miércoles 29 de octubre, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial de Colombia, sostuvieron combates con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

Por el momento, las autoridades reportan cinco muertos y la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado durante las operaciones militares. Además, fue incautado material de guerra, intendencia y comunicaciones.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Potreros, donde las autoridades habrían rescatado a una menor de edad que, al parecer, estaba en poder del grupo armado.

“Las operaciones militares en el área continúan en desarrollo, con el objetivo de neutralizar las acciones de este grupo armado organizado contra la población civil de esta importante región del departamento de Antioquia”, señaló el Ejército.

