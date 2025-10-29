Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Cinco muertos y dos capturados tras combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Potreros, en Abriaquí, en el occidente del departamento. Un menor fue rescatado.

Redacción Judicial
29 de octubre de 2025 - 05:25 p. m.
Las autoridades reportan cinco muertos durante las operaciones militares y la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado.
Las autoridades reportan cinco muertos durante las operaciones militares y la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado.
Foto: Ejército Na
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una nueva escalada de violencia se registró en Abriaquí (Antioquia). En la mañana de este miércoles 29 de octubre, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial de Colombia, sostuvieron combates con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Clan del Golfo.

Por el momento, las autoridades reportan cinco muertos y la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado durante las operaciones militares. Además, fue incautado material de guerra, intendencia y comunicaciones.

Vínculos relacionados

Archivan investigación contra magistrados señalados de omitir protocolos con jueza Vivian Polanía
Concejal ‘Fuchi’, inhabilitado en primera instancia por agredir Policías: Procuraduría
Frenan intento de la SIC por anular sanción a Petro y tío de Verónica Alcocer

Lea: Ataque de las disidencias de las Farc con drones dejó seis heridos en El Plateado

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Potreros, donde las autoridades habrían rescatado a una menor de edad que, al parecer, estaba en poder del grupo armado.

“Las operaciones militares en el área continúan en desarrollo, con el objetivo de neutralizar las acciones de este grupo armado organizado contra la población civil de esta importante región del departamento de Antioquia”, señaló el Ejército.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Conflicto armado

Antioquia

Clan del Golfo

Ejército Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.