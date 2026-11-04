Atentado con carro bomba deja un civil muerto y dos heridos en la vía Panamericana, en Cauca

El Espectador habló con fuentes de la Policía del Cauca, que confirmaron que el ataque ocurrió hacia las 10:55 de la mañana y dejó un civil muerto, quien era hijo de un funcionario de la Procuraduría…

A la ola de atentados terroristas que ha azotado al departamento de Cauca se suma un nuevo ataque, ocurrido en la mañana de este 4 de noviembre. En el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, un vehículo acondicionado con explosivos tipo tatucos estalló a 500 metros de la estación de Policía del lugar, ubicado sobre la vía Panamericana.

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El Espectador habló con fuentes de la Policía del Cauca, que confirmaron que el ataque ocurrió hacia las 10:55 de la mañana y dejó un civil muerto, quien era hijo de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación. A través de un comunicado, la institución señaló que el hecho también dejó dos personas heridas, quienes ya reciben atención médica.

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Según detalló la Policía, unidades especializadas de investigación criminal y antiexplosivos fueron desplegadas para adelantar las verificaciones técnicas y descartar la presencia de otros explosivos, en coordinación con el Ejército Nacional. Aunque aún no se ha confirmado quién estaría detrás de los hechos, en la zona operan disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

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En videos que circulan en redes sociales se observa el impacto de la explosión, que destruyó varias viviendas. Entre los escombros también se ve el cuerpo de un hombre cubierto con un trapo rojo y una tapa de icopor, elementos que habría colocado la propia comunidad. En las grabaciones se escuchan voces que piden a gritos una sábana blanca para cubrirlo por completo.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el atentado a través de su cuenta en la red social X: "Lamento profundamente la muerte de un ciudadano inocente y las lesiones sufridas por dos mujeres, así como el dolor que este atentado causa a sus familias". Y agregó: "A los responsables de este aberrante acto terrorista les advierto: los vamos a encontrar, los vamos a perseguir y los vamos a capturar".

En esa línea, aseguró que ya fue dispuesto el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública para identificar a los autores del ataque y llevarlos ante la justicia. "No van a intimidar a nuestros policías, no van a doblegar a las comunidades y no van a someter al Cauca mediante el terrorismo".

¡CONDENO CON TODA CONTUNDENCIA EL COBARDE ATAQUE TERRORISTA CONTRA NUESTROS POLICÍAS Y LA POBLACIÓN DEL CAUCA!



La activación de un vehículo cargado con explosivos contra la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, es un acto criminal que merece todo el rechazo de… https://t.co/JKdljRcO9l — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

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Asimismo, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lamentó el ataque, "en el que perdió la vida el hijo de un funcionario de la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao y que, además, deja dos heridos y daños en viviendas y comercios". En esa línea, el Ministerio Público exigió a las autoridades esclarecer los hechos y adoptar medidas inmediatas para proteger la vida y la seguridad de los habitantes de la zona.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechaza de manera categórica el vil atentado terrorista con explosivos en El Estrecho, Patía, departamento del Cauca, en el que perdió la vida el hijo de un funcionario de la Procuraduría Provincial de Santander de… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 4, 2026

Este nuevo hecho de violencia contra la población civil y la fuerza pública ocurrió tres días después del ataque con una motocicleta cargada de explosivos en Balboa (Cauca), el pasado 1 de noviembre. La explosión causó daños en un centro asistencial y en viviendas cercanas, y dejó cinco personas heridas. Cuatro recibieron el alta médica y una fue remitida a un hospital de Popayán debido a la gravedad de sus lesiones.

En ese momento, el Ejército informó que desplegó tropas en la zona. “Ante esta situación, tropas de la Brigada 29 mantienen su despliegue en el área, adelantando labores de verificación y control para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y reforzar la seguridad a la población”, indicó la institución. Según información preliminar de las autoridades, los responsables habrían sido integrantes de la estructura Carlos Patiño, de la disidencia de alias “Iván Mordisco”.

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Antes, el 31 de octubre, hacia las 6:00 de la mañana, otra motocicleta cargada con explosivos estalló frente al peaje El Mango, en la vía Panamericana, sector La Depresión, en La Sierra (Cauca). Es la segunda vez en menos de tres semanas que la infraestructura de esa estación queda destruida.

La detonación ocurrió cerca de las casetas provisionales que se habían habilitado tras el ataque anterior. La onda expansiva también alcanzó varias viviendas del sector: rompió vidrios y volvió a dañar techos que apenas habían sido reparados luego del episodio del pasado 12 de octubre. Los reportes preliminares descartaron personas heridas de gravedad, aunque dos trabajadoras del peaje quedaron aturdidas por la explosión y requirieron atención médica.

El informe preliminar de las autoridades también apunta a la estructura Carlos Patiño, el mismo grupo al que se atribuyó el ataque de hace tres semanas, cuando un vehículo cargado con explosivos destruyó las instalaciones originales del peaje y dejó varias personas heridas.

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