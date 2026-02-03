Atentado con volqueta bomba en Caloto habría sido perpetrado por el grupo Dagoberto Ramos

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el explosivo habría sido instalado y detonado por integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos Ortiz. Foto: Archivo parti

Este martes, 3 de febrero, se registró una explosión en la vereda La Arboleda, sector cruce de Gualí, en el municipio de Caloto (Cauca). Según indicó el Ejército Nacional, una volqueta fue activada con artefactos explosivos tipo rampa.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el explosivo habría sido instalado y detonado por integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos Ortiz. Además, el Ejército señaló que, al parecer, el atentado estaba dirigido contra tropas de la Brigada 29 y contra los habitantes del sector.

Según indicó la institución, hasta el momento no se reportan afectaciones en las tropas del Ejército ni en personas de la comunidad. Además, “de manera inmediata se activaron los planes de reacción, se coordinó con unidades adyacentes y se reforzó el dispositivo de seguridad, lo que permitió mantener el control del área, avanzar en labores de verificación y registro bajo estrictos protocolos, así como proteger la integridad de los habitantes”.

Al respecto, se pronunció el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, a través de su cuenta en X, donde indicó que “las operaciones militares continúan y se intensifican en el norte del Cauca (Cauca), con el objetivo de neutralizar de manera directa y sostenida a los grupos armados organizados que atentan contra nuestras tropas y la población civil”.

Asimismo, señaló que en la zona se mantendrá “el control territorial, se fortalecerá el despliegue operacional y se emplearán todas nuestras capacidades para proteger la vida, propender por la seguridad y cumplir nuestra misión constitucional”.

