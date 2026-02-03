Alias “Pitufo”, jefe financiero de las disidencias de “Araña”, fue capturado en Putumayo

El hombre es requerido mediante orden de captura con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y terrorismo. Foto: Armada de

Este martes, 3 de febrero, Teudulio Anacona Papamija, alias “Pitufo”, presunto jefe financiero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura 48 de las disidencias de alias “Araña”, fue capturado en Puerto Asís (Putumayo). El hombre es requerido mediante orden de captura con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.

La captura de alias “Pitufo” fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien actualmente se encuentra en Washington en medio de una reunión diplomática entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En el encuentro se abordan temas como la cooperación bilateral y la lucha contra el narcotráfico.

La operación contra alias “Pitufo” fue desarrollada en la vereda El Águila, en una acción coordinada entre la Armada de Colombia, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional y, a nivel interagencial, con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El prontuario criminal de alias “Pitufo”

Alias “Pitufo” habría hecho parte del antiguo Bloque Sur del frente 48 de las disidencias de las Farc y sería considerado hombre de confianza de los jefes criminales, alias “Oliver Solarte” y “Edgar Tovar”. Ambos murieron en oepraciones militares en 2010 y 2011, respectivamente. En la actualidad, Teudulio Anacona Papamija se desempeñaba como jefe de finanzas de la estructura armada.

Según indicaron las autoridades, este sujeto cumplía un rol estratégico dentro de la organización, al ser el encargado de administrar los recursos económicos producto del narcotráfico, coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas y armas con carteles de Ecuador y México, y facilitar alianzas criminales en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y La Hormiga, en el departamento del Putumayo.

Alias “Pitufo” también facilitaba alianzas criminales en los sectores de Puerto Nuevo, General Farfán y Puerto El Carmen, en la República del Ecuador, lo que habría afectado de manera directa la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la Amazonía. En 2016, este hombre se acogió al Proceso de Paz; sin embargo, reincidió en actividades ilícitas.

Desde 2021, alias “Pitufo” se habría posicionado como jefe, ejerciendo control delictivo en varias zonas de la Amazonía colombiana, para luego asumir el manejo de las finanzas criminales en el alto Putumayo, según señalaron las autoridades.

A este hombre se le atribuye el atentado terrorista ocurrido el 14 de febrero de 2011 en el corregimiento de Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), en zona de frontera con Ecuador, en el que fueron asesinados un suboficial y dos infantes de marina profesionales, además de registrarse en su momento la desaparición de dos uniformados y siete heridos de gravedad.

