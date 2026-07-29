Caso Marelbys Meza: avalan principio de oportunidad contra policía que participó en chuzadas

El caso surgió tras el presunto robo de más de COP 4.000 millones en la vivienda de Laura Sarabia, hecho que derivó en un procedimiento irregular contra la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, incluida una prueba de polígrafo. Foto: Ñiampira

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Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional Óscar Leandro Mojica Cordón, señalado de participar en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza Buelvas, exniñera del hijo de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

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La decisión, adoptada tras valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, suspende parcialmente, durante 12 meses, la acción penal en contra del oficial por el delito de violación ilícita de comunicaciones. A cambio del beneficio, Mojica Cordón se comprometió a colaborar como testigo en otros procesos penales relacionados con las chuzadas de las que fue víctima Meza Buelvas.

El caso se originó a inicios de 2023, cuando se reportó el hurto de más de COP 4.000 millones en la vivienda de Sarabia. Ese hecho dio pie a un procedimiento irregular, mediante el cual la exniñera fue sometida a una prueba de polígrafo con el objetivo de determinar si había tenido alguna participación en el robo.

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De acuerdo con la Fiscalía, para la época de los hechos el capitán Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá. En ese cargo, habría intervenido en la elaboración de informes falsos y de un formato de entrevista a una fuente no formal, documentos que sirvieron como soporte para tramitar de manera irregular órdenes de interceptación contra Meza Buelvas.

En esos registros se aseguró, sin sustento, que las personas investigadas hacían parte de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá. Pese al principio de oportunidad avalado, el proceso penal contra el capitán Mojica Cordón continúa abierto por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

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