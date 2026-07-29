Condenan a Carlos Caicedo por corrupción en la salud durante su alcaldía en Santa Marta

El caso está vinculado al fallido proyecto de modernización de la red sanitaria de Santa Marta, ejecutado durante la administración de Carlos Caicedo. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá halló culpable al excandidato presidencial y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en un fallo conocido en la mañana de este 29 de julio.

La decisión responde a irregularidades detectadas en el fallido proyecto de modernización de la red sanitaria del distrito, adelantado durante su administración al frente de la Alcaldía de Santa Marta. Con esta decisión, la justicia pone fin a un proceso que inició en 2014 y se extendió por más de una década.

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Aunque en primera instancia ya se conoció el sentido del fallo, que contempla una pena de nueve años y cerca de diez meses de prisión y una multa superior a COP 4.453 millones, la sanción no será aplicada hasta que exista una decisión en firme, ya sea que confirme o revoque la condena. El monto y la forma definitiva de la pena se establecerán en una diligencia judicial posterior.

Los hechos que llevaron a la condena de Carlos Caicedo ocurrieron durante su paso por la Alcaldía de Santa Marta, hace más de una década, y están relacionados con las irregularidades detectadas en el contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014 entre el distrito, la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes S.A.S.

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El contrato, por un valor de COP 6.532 millones y un plazo de ejecución de 10 meses, tenía como objetivo el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Sin embargo, la contratación se autorizó sin los estudios previos exigidos, lo que, según el fallo, vulneró principios como el de la función administrativa y el debido proceso.

De acuerdo con la decisión judicial, el 5 de junio de 2014, durante una sesión de la junta directiva de la ESE, Caicedo, en calidad de alcalde y presidente de ese organismo, expidió el Acuerdo 0004, con el cual dio vía libre a las gestiones que después derivaron en el contrato investigado. Al leer el sentido del fallo, la jueza sostuvo que la autorización se otorgó sin cumplir los requisitos legales vigentes, pues no se elaboraron los estudios previos contemplados en el manual de contratación de la entidad.

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En su intervención, la jueza explicó que la autorización se dio “sin haber mediado los estudios previos exigidos por el manual de contratación de la entidad. Al expedirse dicha autorización sin el cumplimiento de los requisitos legales, se desconocieron los principios de la función administrativa, especialmente el debido proceso contractual, al omitirse la elaboración anticipada de los referidos estudios, mismos que rigen como requisito esencial para la tramitación, celebración y liquidación de los convenios públicos, así como el principio de planeación”.

La jueza añadió que esta irregularidad tuvo un impacto directo en la ejecución del proyecto, al señalar que “dicha irregularidad derivó en graves afectaciones a causa de las demoliciones de los puestos de salud que, además de interrumpir la atención médica en el municipio, consolidaron un detrimento patrimonial superior a los COP 5.000 millones”.

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Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó al juzgado que no se concedan beneficios judiciales al exalcalde, una petición que será evaluada más adelante en el proceso. Contra el fallo procede el recurso de apelación, el cual deberá presentarse y sustentarse dentro de los cinco días siguientes.

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