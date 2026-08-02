Atentan contra el diputado del Pacto Histórico Yesid Sandoval en Valle del Cauca

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho y no se ha atribuido el atentado a ningún grupo armado en particular. Foto: Archivo Particular

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Este 2 de agosto, el diputado del Pacto Histórico Yesid Sandoval fue víctima de un atentado en la antigua vía entre Yumbo y Dapa, en Valle del Cauca. Aunque resultó ileso, el vehículo en el que se movilizaba recibió al menos un impacto de arma de fuego.

Fuentes de la Policía señalaron a El Espectador que, hacia el mediodía, el diputado se desplazaba por el sector de Guabinas cuando escuchó una detonación. Minutos después advirtió que una de las ventanas del vehículo presentaba un impacto, por lo que se dirigió a la estación de Policía de Yumbo para informar lo ocurrido.

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Las mismas fuentes señalaron que Sandoval no se movilizaba en un vehículo institucional, sino en uno de uso familiar, y que no contaba con esquema de seguridad. Agregaron que las autoridades están a la espera de que el diputado interponga la denuncia formal para dar inicio a la investigación.

La denuncia del atentando fue conocida en las redes sociales por la representante a la Cámara por Valle del Cauca Ana Erazo. A través de su cuenta en X, mostró fotografías del estado del vehículo en el que se transportaba Sandoval: un disparo atravesó el vidrio blindado por el lado del conductor.

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“Exijo a la gobernadora Dilian Francisca y a la Policía que se esclarezcan los hechos y a la Unidad Nacional de Protección que le otorgue la seguridad para proteger la vida de nuestros líderes políticos del Pacto Histórico”, publicó Erazo en la red social. La congresista añadió que “gracias a Dios, el diputado está bien” y precisó que acababa de conversar con él.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho y no se ha atribuido el atentado a ningún grupo armado en particular. En Valle del Cauca hacen presencia distintos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, el Eln y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, liderada por alias “Iván Mordisco”.

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Este último es señalado como el actor con mayor capacidad armada en el sur del departamento y opera principalmente a través del Bloque Occidental, con estructuras como la Jaime Martínez, que tiene injerencia en Jamundí, Dagua y la zona rural cercana a Cali. Esta estructura también ha sido señalada por varios atentados con explosivos en el suroccidente del país.

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