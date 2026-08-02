Imputan a alias “Willy” por la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes

La Fiscalía le atribuye a Willington Ortiz Muñoz, alias “Willy”, planear la retención del ingeniero forestal, indagar sobre sus desplazamientos y encargarse de su vigilancia tras el plagio. Foto: Fiscalía

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La Fiscalía imputó el delito de desaparición forzada a Willington Ortiz Muñoz, alias “Willy”, señalado de ser uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, de quien no se tiene noticia desde abril de 2022. Ortiz Muñoz no aceptó el cargo.

Peláez Yepes era contratista de Hidroituango y se encontraba en San Andrés de Cuerquia (Antioquia) realizando una interventoría ambiental asociada al proyecto cuando, en la noche del 3 de abril de 2022, fue interceptado por varios hombres armados con armas blancas y un revólver. Los agresores lo amenazaron, lo golpearon y lo subieron a un camión. Ese mismo día, testigos lo vieron en una vivienda y en el vehículo en el que fue retenido. Desde entonces se desconoce su paradero.

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La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, a cargo del caso, estableció que los presuntos responsables de la desaparición serían integrantes del grupo delincuencial “Los Mesa”, que delinque en el noroccidente antioqueño.

Según la investigación, alias “Willy” era, para la época de los hechos, el coordinador de “Los Mesa” en la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales de la estructura. La Fiscalía le atribuye haber planeado el secuestro de Peláez Yepes, indagar sobre sus desplazamientos y encargarse de su vigilancia tras el plagio.

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Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. Sin embargo, Ortiz Muñoz fue notificado en la cárcel de Tierralta (Córdoba), donde ya cumple una condena desde marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

Alias “Willy” es el más reciente judicializado de un grupo de hombres vinculados a este proceso. Por el mismo delito de desaparición forzada ya habían sido imputados alias “300” y alias “Paisa”, quienes permanecen privados de la libertad en un centro carcelario. A ellos se suman Juan Fernando Tapias Guzmán, alias “Juanchito”, quien recuperó la libertad por vencimiento de términos el 4 de febrero de 2025, y José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”.

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Para Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero, el proceso judicial ha sido un camino lento y con retrocesos. En diálogo con El Espectador, señaló que el mayor dolor está en “aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo. Porque esto es un sufrimiento que no termina”.

La madre, que se ha convertido en una buscadora activa, mantiene la esperanza de que las recientes judicializaciones, incluida la de alias “Willy”, aporten información que finalmente permita establecer el paradero de Andrés Camilo Peláez Yepes.

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