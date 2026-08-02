Mueren dos policías en Tolima tras ataque atribuido a disidencias de alias “Iván Mordisco”

Imagen compartida por la Policía Nacional en memoria de los subintendentes que murieron en el Tolima. Foto: Policía

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La Policía confirmó la muerte de los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, tras ser atacados a disparos en zona rural del municipio de Ataco, en el departamento de Tolima. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que detrás del hecho estarían hombres de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.

El secretario de Seguridad y Orden Público de Tolima, Alfredo Bocanegra, informó que los subintendentes, adscritos a la estación de Policía del centro poblado de Santiago Pérez, habrían sido atacados con ráfagas de fusil. “En las horas de la tarde de este sábado 1 de agosto recibimos la dolorosa noticia de que dos agentes policiales pertenecientes a la estación de Policía del corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, fueron asesinados. Desde el Tolima repudiamos este hecho y nos solidarizamos con las familias de los uniformados y con la familia policial”, señaló Bocanegra.

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Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, fue quien identificó a los uniformados. “Este crimen atroz, perpetrado por delincuentes, refleja una vez más su absoluto desprecio por la vida, por las comunidades y por Colombia. Expresamos nuestra solidaridad a sus familias en este difícil momento”, agregó el oficial en X.

La Alcaldía de Ataco decretó ley seca y toque de queda, mientras las autoridades avanzan en la investigación. “Con profunda indignación rechazo el cobarde y vil asesinato de dos de nuestros policías en el corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, un crimen que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc”, expresó la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, en X.

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La funcionaria pidió a la fuerza pública, a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia “una respuesta inmediata, contundente e implacable”. Además, señaló que “los responsables deben ser perseguidos hasta dar con su captura o neutralización, y responder por este crimen con todo el peso de la ley”.

“Estos terroristas no representan ninguna causa ni ningún ideal. Son simples asesinos que han convertido el crimen, el miedo y la sangre en su forma de actuar. Cada ataque contra un policía es un ataque contra el Estado, contra la democracia y contra todos los colombianos que quieren vivir en paz”, agregó Matiz.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado a través de una publicación en X y se solidarizó con los familiares y amigos de ambos policías. “A sus familias y amigos, mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Hoy honramos su memoria y el servicio que prestaron a la patria”.

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Además, reveló que los autores intelectuales del crimen habrían sido alias “Chapolo” y alias “El Enfermero”, ambos integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco” y por quienes se ofrecen recompensas de COP 200 millones y COP 100 millones, respectivamente.

El jefe de esa cartera aseguró, además, que se ofrece una recompensa de hasta COP 200 millones por información que permita identificar y capturar a los demás responsables del crimen. “La fuerza pública no descansará hasta ubicarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. El crimen jamás será la regla en Colombia”, dijo.

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En el departamento de Tolima opera principalmente el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, liderada por alias “Iván Mordisco”, el criminal más buscado de Colombia. En los últimos años, este grupo armado ha consolidado su expansión en la región y ha financiado su estructura mediante la explotación ilegal de minas de oro.

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