Atentan contra excandidato a la Asamblea de Caldas por Nuevo Liberalismo

El hecho fue denunciado por Juan Manuel Galán, director nacional del partido Nuevo Liberalismo, quien confirmó que el excandidato Édgar Hoyos resultó herido. Foto: Archivo Particular

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Édgar Hoyos Díaz, médico cirujano de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea del departamento por el Nuevo Liberalismo, fue atacado a tiros por un sicario en su consultorio, en Supía. De acuerdo con el periódico regional La Patria, el médico sufrió tres heridas en la cabeza.

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Inicialmente fue trasladado al centro asistencial local y, de urgencia, a Manizales, donde ingresó al SES Hospital de Caldas. El medio confirmó que fue intubado y que permanece estable. Imágenes de cámaras de seguridad muestran al sicario ingresando al consultorio sin quitarse el casco de la motocicleta en la que se movilizaba. Tras disparar, el atacante huyó en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

El hecho fue denunciado por Juan Manuel Galán, director nacional del partido Nuevo Liberalismo, quien confirmó que el excandidato resultó herido y pidió a las autoridades identificar a los responsables. En su cuenta de X, Galán rechazó “el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el Nuevo Liberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario (...) que le disparó con arma de fuego”.

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El dirigente también exigió a las autoridades una respuesta: “Exijo a la Fiscalía, a la Policía Colombia y a la Gobernación de Caldas actuar con toda la contundencia para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad”.

El Espectador se comunicó con la Policía de Caldas, que informó que el lunes 3 de agosto hará un pronunciamiento oficial sobre los hechos. Hasta el momento no se ha atribuido el ataque a ningún grupo o persona en particular, ni se han reportado capturas relacionadas con el caso.

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