Combates con drones entre disidencias y Clan del Golfo desplazan a 78 personas en Antioquia

Los combates iniciaron desde el día anterior y, según denunció la Defensoría del Pueblo, llevaron al desplazamiento de comunidades de las veredas El Roblal y Travesías. Foto: Óscar Pérez

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Los enfrentamientos con drones cargados de explosivos en Briceño (Antioquia) obligaron a 34 familias a abandonar sus hogares. La Defensoría del Pueblo, entidad que hizo la denuncia, advirtió sobre el riesgo para la población civil y un posible confinamiento en zonas rurales. Desde el pasado junio, líderes sociales alertaron a El Espectador que el hecho haría parte de un plan de expansión territorial de las disidencias de alias “Calarcá” en el nordeste antioqueño.

Los combates iniciaron desde el día anterior y, según denunció la Defensoría del Pueblo, llevaron al desplazamiento de comunidades de las veredas El Roblal y Travesías. Según el balance preliminar de la Defensoría, 78 personas en total se han desplazado hacia la cabecera municipal: 24 familias (54 personas) provenientes de El Roblal y 10 familias (24 personas) de Travesías.

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La entidad precisó que la cifra podría aumentar, pues continúan llegando personas afectadas, y que las autoridades de Briceño ya activaron sus planes de contingencia para atender a la población desplazada.

En el municipio, recordó la Defensoría, está vigente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, que advertía sobre los riesgos derivados de la confrontación entre el frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), de la línea de alias “Calarcá”, y las autodenominadas “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, un grupo que surgió tras divisiones dentro de la misma disidencia. Asimismo, los hombres del Embf han intensificado sus confrontaciones con el Clan del Golfo.

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Desde inicios de junio, líderes campesinos habían advertido a este diario que estos combates con drones iban a ocurrir. La alerta surgió después de que cuatro campesinos fueran asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia), un crimen que las autoridades atribuyeron a las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”. Según líderes sociales, ese hecho no fue aislado, sino parte de una arremetida criminal de este grupo que se extiende desde hace al menos un año.

“Los recientes hechos demuestran que existe un plan de expansión territorial de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en esta zona”, advirtió Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia y miembro de la Fundación Sumapaz. En diálogo con El Espectador, Zapata explicó que en el departamento se tiene “información de que esta expansión podría coincidir con la toma territorial por parte de las disidencias de zonas como la vereda Bocas de Chicamoque, en El Bagre, hacia el Bajo Cauca por Cáceres, y Segovia, Remedios y también hacia el Magdalena Medio”.

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El objetivo de los hombres de “Calarcá” sería ganar terreno en zonas donde históricamente ha tenido presencia el Clan del Golfo. Según los líderes consultados, esta arremetida incluye una orden de atacar con drones cargados de explosivos a integrantes del Clan del Golfo ubicados en Segovia y Remedios.

Ese plan de expansión estaría liderado por alias “Jhon Fiera”, jefe del frente cuarto de las disidencias al mando de “Calarcá”. De acuerdo con fuentes del Ejército, este grupo, en alianza con el Eln, busca desplazar a los integrantes del Clan del Golfo que mantienen el control de rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal en la región.

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“En medio de esta guerra por los corredores estratégicos de Antioquia, la población es la principal afectada. Los grupos imponen reglas sobre los campesinos e incluso los estigmatizan y señalan de pertenecer o ser informantes de los grupos que ellos consideran enemigos”, aseguró el defensor Zapata.

El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, explicó que el deterioro de la seguridad en Antioquia es significativo: actualmente se registran problemas de orden público en el Bajo Cauca, el nordeste, el occidente, el oriente y el suroeste antioqueño. En algunas zonas hay enfrentamientos entre disidencias y el Eln contra la fuerza pública; en otras, entre disidencias y el Clan del Golfo.

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El profesor calificó la situación como “muy compleja” y cuestionó que la política de seguridad departamental, centrada en el incremento de la fuerza pública y en la promoción de redes de informantes entre la población, no haya logrado contenerla.

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