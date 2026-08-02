Asesinan a líder indígena y dos personas en Valle del Cauca: autoridades ofrecen recompensa

Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, líder asesinado en Florida. Foto: @aida_quilcue

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El asesinato, en Florida (Valle del Cauca), del líder indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, reconocido como autoridad mayor del Resguardo Indígena Kwe’sx Yu Kiwey; de otro integrante de la comunidad y de un escolta sería la masacre número 78 ocurrida en 2026. Así lo registró el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Por este crimen, las autoridades convocarán una mesa de Derechos Humanos para el lunes 3 de agosto.

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Según la organización de derechos humanos, los hechos ocurrieron el sábado 1 de agosto, en un establecimiento comercial del municipio. Allí se encontraba la autoridad indígena Julián Gutiérrez junto con un esquema de seguridad, cuando varios hombres armados ingresaron y dispararon de manera indiscriminada.

En el sitio murieron el escolta Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el comunero Hamilton Daniel Dagua. Julián Mauricio Gutiérrez Grajales fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas, convirtiéndose en el líder social número 88 asesinado este año en Colombia.

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La oenegé también resaltó que este ataque ocurre en medio de un contexto de violencia que prende las alertas en Florida. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en 2025 y un informe de seguimiento que incluye al municipio de Florida, en el que advierte un escenario de riesgo por la presencia y disputa de actores armados, como las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, el Eln y el Clan del Golfo.

“Esta situación ha generado homicidios, amenazas y extorsiones, afectando especialmente a las autoridades y la Guardia Indígena Nasa, así como restringiendo el ejercicio de su liderazgo y la movilidad en el territorio por el riesgo de confrontaciones y la posible presencia de artefactos explosivos improvisados (AEI)”, señaló Indepaz.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que el líder indígena contaba con medidas colectivas y que era de conocimiento que se encontraba bajo amenazas.

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La senadora Aída Quilcué lamentó el asesinato del líder indígena y afirmó que el crimen representa un ataque contra la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas. Además, pidió a la Fiscalía investigar con celeridad los hechos, llevar a los responsables ante la justicia y reforzar las medidas de protección para las autoridades indígenas y líderes sociales.

Ofrecen hasta COP 50 millones de recompensa

La Alcaldía de Florida lamentó y rechazó los hechos. “Nuestra más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con la comunidad indígena Nasa y con todas las personas que hoy sufren las consecuencias de este lamentable hecho”, señalaron en un comunicado.

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Adicional indicaron que la Policía Nacional dispuso de un grupo élite de investigación para esclarecer el hecho. “Actualmente, este equipo especializado adelanta los actos urgentes y las labores investigativas en el municipio de Florida con el propósito de identificar a los responsables y avanzar en el proceso judicial correspondiente”.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro informó que el departamento dispuso de una recompensa para dar con los atacantes. “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”.

Asimismo informó que este lunes habrá una Mesa de Derechos Humanos en Florida con presencia de Gobierno Nacional y la participación de las secretarías de Paz y de Asuntos Étnicos del Valle.

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