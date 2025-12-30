Logo El Espectador
Aumenta el desplazamiento en Catatumbo por combates entre Eln y disidencias de las Farc

La Defensora del Pueblo alertó sobre el recrudecimiento del conflicto en la región del Catatumbo, que ha obligado a miles de familias a desplazarse en medio de combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Iris Marín Ortiz, jefe de la entidad, exigió medidas urgentes para proteger a la población civil en medio de la creciente violencia.

Redacción Judicial
30 de diciembre de 2025 - 03:33 p. m.
El pasado 29 de diciembre, la Defensoría había señalado que, hasta ese momento, alrededor de 78.000 personas habían sido desplazadas del Catatumbo.
Foto: EFE - Ana Inés Vega
Continúa la alerta por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo (Norte de Santander). La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó este 30 de diciembre que hay registros del desplazamiento forzado de al menos 100 familias que llegaron a la ciudad de Cúcuta y 15 más al municipio de Ocaña, provenientes de otras poblaciones como Tibú.

“Se suman a las que habían llegado desplazadas en los días pasados, a quienes han llegado al casco de Tibú y a quienes no pueden salir por el uso de drones, la toma de poblaciones y los combates que persisten”, indicó la defensora del Pueblo por medio de una publicación en su cuenta de X. Pidió atender la situación que desde enero de 2025 azota a esa región del país.

A través de un comunicado entregado por la Defensoría del Pueblo el pasado 29 de diciembre, la entidad confirmó que el conflicto, que ha estado activo desde el 16 de enero, ha generado poco más de 78.000 desplazamientos forzados, solo en la última semana. Esto, debido a la intensificación de los combates el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

